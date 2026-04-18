Ovog puta, u centru pažnje našao se jednostavan matematički izraz – „7x7=49“.

Mnogi korisnici se pitaju kako je običan školski zadatak postao globalni trend i zašto se o njemu toliko priča na internetu.

Zašto je „7x7=49“ postalo viralno?

Ovaj neobični trend postao je popularan nakon što su pojedini korisnici, posebno devojke, počeli da tvrde da im je ovaj matematički izraz na neki način – privlačan.

Trend je započeo početkom aprila, kada je jedan video na TikToku prikazao listu stvari koje ljudi smatraju atraktivnim, iako nemaju veze sa fizičkim izgledom. Među njima se našao i izraz „7x7=49“, što je izazvalo lavinu reakcija i komentara.

Psihološko objašnjenje viralnog fenomena

Iako na prvi pogled deluje potpuno nelogično, ovaj trend može imati veze sa određenim psihološkim pojavama.

Stručnjaci iz oblasti Psychology navode da ljudi često razvijaju emocionalne reakcije prema brojevima i simbolima, povezujući ih sa određenim osećanjima.

Jedno od mogućih objašnjenja je Synesthesia, fenomen u kome se različiti čulni doživljaji prepliću. Na primer, neki ljudi mogu da „vide“ brojeve kao boje ili da povezuju određene pojmove sa emocijama.

Zbog toga nije nemoguće da jednostavan matematički izraz poput „7x7=49“ kod nekih izazove neočekivanu reakciju ili osećaj privlačnosti.

Internet preplavljen reakcijama i šalama

Kako se trend širio, korisnici su počeli da prave i brojne šale na ovu temu. Na društvenim mrežama pojavili su se viralni komentari i mimovi koji dodatno pojačavaju popularnost ovog fenomena.

Iako mnogi i dalje ne razumeju zašto je ovaj izraz postao hit, jasno je da se radi o još jednom prolaznom, ali zabavnom trendu koji pokazuje koliko brzo internet može pretvoriti i najjednostavnije stvari u globalni fenomen.

Da li je u pitanju psihološki fenomen ili samo internet šala, ostaje da procenite sami.