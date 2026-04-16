Kada dođu topliji dani, mnogi pokušavaju da uključe klimu na hlađenje - ali ona uporno duva toplo ili uopšte ne reaguje kako treba. Razlog je često jednostavan, ali ga većina ljudi ne zna.

Prebacivanje klime sa grejanja na hlađenje nije samo pitanje jednog dugmeta - postoji mali „trik“ koji majstori redovno koriste.

Prvi korak – promenite režim rada

Na daljinskom upravljaču pronađite dugme MODE i prebacite na oznaku COOL (pahuljica). Ako ostane na „HEAT“ ili „AUTO“, klima može nastaviti da greje ili da „zbunjuje“ sistem.

Sačekajte nekoliko minuta

Ovo je ključna stvar koju mnogi preskoče. Nakon promene režima, klima NE počinje odmah da hladi. Potrebno joj je 3 do 5 minuta da promeni rad kompresora.

Ako je odmah gasite i ponovo palite - samo produžavate problem.

Majstorski trik koji uvek pomaže

Ako klima i dalje duva toplo, uradite sledeće:

Isključite je potpuno iz struje (ili preko daljinskog)

Sačekajte 5–10 minuta

Ponovo uključite i odmah stavite na „COOL“

Ovo praktično „resetuje“ sistem i u većini slučajeva rešava problem.

Proverite temperaturu

Podesite temperaturu na 22–24 stepena. Ako stavite previše nisko (npr. 16), klima može raditi jače nego što treba, ali neće brže rashladiti prostor.

Očistite filtere

Ako klima slabo hladi, problem često nije u podešavanju, već u prljavim filterima. Prašina smanjuje protok vazduha i efikasnost.

Kada da zovete majstora

Ako nakon svega klima i dalje ne hladi, moguće je da fali gas ili postoji kvar. Tada je najbolje pozvati servis.

U većini slučajeva, problem nije kvar – već pogrešan način korišćenja. Jedan mali trik i malo strpljenja mogu učiniti da klima proradi kako treba bez ikakvih dodatnih troškova.