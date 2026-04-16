Većina ljudi kada uđe u hotelsku sobu spusti kofere na pod i - baci se na krevet.

Međutim, hotelski radnici i gosti upozoravaju da bi trebalo da izdvojite pet sekundi kako biste boravak učinili što higijenskijim.

Jedna devojka je objavila video sa korisnim savetom i poručila svima šta treba prvo da urade kad uđu u sobu. Rekla je: „Prva stvar koju uradim kada uđem u hotelsku sobu… ubeđena sam da se dekorativni jastuci na krevetu nikada ne peru.“

U snimku se vidi kako odmah baca ukrasne jastuke i prekrivač s kreveta na pod, ostavljajući samo standardnu belu posteljinu.

Neki putnici idu i korak dalje – kažu da je dobro i da okrenete jastuk na drugu stranu, kako biste spavali na onoj koja nije bila u kontaktu sa dekorativnim jastucima.

Video je brzo izazvao reakcije na internetu, a mnogi su priznali da rade potpuno isto.

Jedan korisnik je napisao: „Omg, i ja! A nosim i svoje svilene jastučnice – da li je to previše?“ Drugi je dodao: „Bivša sobarica ovde – jastuci i drugi ukrasni detalji se ne peru. Peru se samo posteljina i jastuci. Čaše i šolje se samo isperu u kupatilu.“

Treći korisnik je rekao: „Ja svakako nosim svoje jastuke.“ Još jedan je dodao: „Radila sam godinama u hotelu – veoma skupom… NIKADA IH NE PERU. Nikada.“ Još jedan komentar glasi: „Radila sam kratko kao sobarica i rečeno mi je da ih ne menjam osim ako nije očigledno prljavo, pa bih ‘slučajno’ prosula nešto po njima da bi se oprali.“

Ipak, ne slažu se svi s tim – jedna sobarica je rekla da se u njihovom hotelu jastučnice peru nakon svakog gosta, piše Express.

Iako ne rade svi hoteli po istim pravilima, ovaj viralni snimak naveo je mnoge putnike da preispitaju šta rade kada dođu u hotel.