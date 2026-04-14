Sezona grejanja se sutra zvanično završava, međutim vreme je još uvek varljivo i večernje temperature mogu da budu niske.

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da su radijatori bili topli i poslednjih dana sezone, a da će se grejanje nastaviti ukoliko prosečna temperatura padne ispod 12 stepeni.

"Jutros su bili topli radijatori. I danas, kao i sutra ujutru, na dan zvaničnog završetka grejne sezone, očekujemo da će stanovi biti topli. Kao što smo obećali na početku, građani nisu imali razloga za brigu“, kaže Vukić.

Istakao je da je u pitanju jubilarna, šezdeseta grejna sezona, koja je, kako navodi, protekla bez većih problema.

"Ovo je jedna od najuspešnijih sezona – sa malim brojem reklamacija i kvarova, kako na proizvodnim postrojenjima, tako i na grejnoj mreži", navodi Vukić.

Grejanje i posle 15. aprila – pod određenim uslovima

Iako se sezona formalno završava 15. aprila, postoji mogućnost da grejanje bude produženo, u zavisnosti od vremenskih prilika.

"Po odluci Skupštine grada, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali može početi ranije – od 1. oktobra, i trajati do 3. maja, ukoliko temperature to zahtevaju“, objašnjava Vukić.

"Ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni, nastavljamo sa grejanjem. Važno je da se ta temperatura odnosi na ceo dan, uključujući i noć, kako građani ne bi osetili hladnoću u stanovima", ističe Vukić.

Pripreme za novu sezonu odmah po završetku

Po okončanju grejne sezone, u "Beogradskim elektranama" odmah počinju pripreme za narednu zimu.

"Krećemo sa remontima i obnovom sistema kako bismo spremno dočekali sledeću, 61. grejnu sezonu. Obezbedićemo dovoljno energenata i stabilan rad sistema", kaže Vukić.

Dodaje da očekuje da će i naredna sezona biti najmanje podjednako uspešna, uz poruku da građani ne treba da strahuju za kvalitet grejanja.

"Građani ni u narednom periodu neće imati razloga da brinu da li će im stanovi biti topli", poručio je direktor "Beogradskih elektrana".

BONUS VIDEO