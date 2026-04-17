Aluminijumska folija je nezaobilazan saveznik u svakoj kuhinji zahvaljujući svojoj svestranosti – koristi se za pakovanje hrane, pečenje u rerni i sprečavanje lepljenja za pleh, što znatno olakšava čišćenje.

Ipak, i dalje postoji česta nedoumica: da li je važno koja strana folije ide uz hranu – mat ili sjajna?

Koju stranu zapravo koristiti?

Aluminijumska folija ima dve strane – jednu sjajnu i jednu mat. Mnogi veruju da sjajna strana treba da bude okrenuta ka hrani, ali u praksi razlika gotovo da ne postoji kada je reč o čuvanju namirnica. Oba sloja podjednako dobro štite, zadržavaju vlagu i sprečavaju prodor vazduha.

Razlog zašto folija ima dve različite strane leži u procesu proizvodnje. Tokom izrade, folija se valja u dva sloja kako ne bi došlo do pucanja – strana koja dolazi u kontakt sa valjcima postaje sjajna, dok druga ostaje mat.

Da li postoji izuzetak?

Kada je u pitanju pečenje ili kuvanje, pojedini stručnjaci navode da sjajna strana okrenuta ka unutra može blago reflektovati toplotu i doprineti ravnomernijem zagrevanju. Ipak, ta razlika je minimalna i u svakodnevnoj upotrebi gotovo neprimetna.

Za većinu situacija – posebno kada je reč o pakovanju i čuvanju hrane – potpuno je svejedno koju stranu aluminijumske folije koristite. Razlika je više tehnička nego praktična, pa izbor možete prepustiti ličnoj navici.