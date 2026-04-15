Za sve koji redovno kuvaju kod kuće, postoji jedan kuhinjski nusproizvod koji može postati ozbiljan problem ako se ne odlaže pravilno. Korišćeno ulje za kuvanje posebno je zahtevno za zbrinjavanje, naročito kada se vremenom nakupi u većim količinama.

Poznato je da njegovo izlivanje u sudoperu nikako nije dobra opcija, jer se ulje može stvrdnuti i izazvati začepljenja koja često zahtevaju intervenciju majstora. Iako se može učiniti logičnim, ni odlaganje u biootpad nije ispravno rešenje.

Dilema u svakoj kuhinji

Korisnik poznat kao „Broj 1 Kontejner“ na TikToku, samoproglašeni „binfluencer“, redovno deli savete o pravilnom odlaganju otpada i odgovara na česta pitanja pratilaca. Nedavno je govorio i o dilemi – gde baciti korišćeno ulje za kuvanje, prenosi Jutarnji list.

Prema njegovim rečima, ulje ne treba odlagati ni u biootpad ni u reciklažni otpad:

„Korišćeno ulje za kuvanje treba odložiti u komunalni otpad. Nemojte ga stavljati u biootpad niti u kontejnere za reciklažu.“

Stručnjaci upozoravaju da sipanje ulja direktno u kese ili kontejnere može dovesti do oštećenja i curenja, pa se preporučuje da se ono najpre stavi u dobro zatvorenu ambalažu koja se ne može reciklirati.

„Ako je moguće, ulje sipajte u posudu koja se može dobro zatvoriti, a zatim je odložite u komunalni otpad. Tako se sprečava prosipanje ako kesa pukne“, navodi se.

Izuzeci i veće količine

Karton ili staklena tegla mogu poslužiti kao privremeno rešenje, pod uslovom da su dobro zatvoreni. Ipak, postoje i izuzeci.

„Ako se radi o većim količinama, poput komercijalnog otpada, ulje ne spada u kućni komunalni otpad. U tom slučaju treba kontaktirati lokalnu komunalnu službu ili ovlašćene sakupljače“, ističe sagovornik.

Za uobičajene količine iz domaćinstva, ipak, dovoljno je pravilno odlaganje u komunalni otpad.

Kako ga ponovo iskoristiti

Stručnjaci iz organizacije Zero Waste Scotland navode i nekoliko načina za ponovnu upotrebu korišćenog ulja.

Može se koristiti za zaštitu drvenih površina poput baštenskih kućica ili ograda, kao alternativa preparatima poput kreozota.

Takođe, mast od pečenja (npr. piletine ili slanine) može poslužiti za izradu domaće hrane za ptice – pomešana sa semenkama i orašastim plodovima, može se ostaviti da se stegne i zatim okačiti u dvorištu.