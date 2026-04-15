Predsednik Gradske opštine Čukarica Nikola Aritonović i direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije Milan Savić obišli su radove na rekonstrukciji trim staze u Košutnjaku, koja će uskoro biti na raspolaganju građanima u novom, savremenijem izdanju.

Tokom obilaska, istaknuto je da je cilj radova poboljšanje uslova za rekreaciju i boravak u prirodi, kao i podsticanje zdravih stilova života kod svih generacija.



„Trim staza u Košutnjaku dobija novo lice. Zajedno sa Republičkim zavodom za sport i medicinu sporta radimo na unapređenju uslova za rekreaciju svih naših sugrađana. Za samo nekoliko dana, ovaj prostor biće još kvalitetniji i bezbedniji za trening“, poručio je predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović.

Direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije Milan Savić naglasio je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom.

„Republički zavod za sport i medicinu sporta radi na obnovi ove trim staze. Menjamo opremu na 12 trening stanica i unapređujemo podlogu. Završetak radova očekujemo u narednih nedelju dana“, izjavio je Savić.

Rekonstrukcija trim staze u Košutnjaku predstavlja još jedan korak ka unapređenju sportske infrastrukture na Čukarici, sa ciljem da građanima bude obezbeđen kvalitetan i bezbedan prostor za rekreaciju na otvorenom.