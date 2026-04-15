„Zbog čega ljudi imaju potrebu da bez razloga uvrede nepoznatu osobu?“ – pitanje je koje je postavila Beograđanka (25), tvrdeći da iz godine u godinu primećuje sve veću netrpeljivost među ljudima, naročito kod mlađih. Kao primer navela je nedavni događaj iz jedne optičarske radnje u Beogradu.

Na društvenoj mreži Reddit opisala je neprijatnu situaciju koju je doživela prilikom kupovine sočiva, kada je, kako kaže, dobila neprimeren komentar od radnice – i to samo zbog svog imena i prezimena, koje je prilično često.

„O čemu se radi?“

U objavi je istakla da je zbunjuje sve veći stepen drskosti u svakodnevnoj komunikaciji:

„Primećujem sve veću netrpeljivost od strane nepoznatih ljudi, posebno mlađih. Toliko ozlojeđenosti zbog sitnica – ne mogu da shvatim o čemu se radi.“

Zatim je opisala situaciju:

„Otišla sam da kupim dve kutije sočiva i naglasila da me imaju u sistemu. Dodala sam i godište, jer znam da imaju više mušterija sa istim imenom i prezimenom.“

„Zato vas danas ima kao blata“

Prema njenim rečima, radnica joj je na to odgovorila:

„Pa naravno, kad se ne zna šta ti je češće – ime ili prezime!“

Pokušala je da ublaži situaciju šalom, objašnjavajući da njeno ime ranije nije bilo toliko često, ali je radnica nastavila u istom tonu:

„Zato vas danas ima kao blata.“

„Ostala sam zatečena tolikom nepotrebnom drskošću, pogotovo zbog tako banalne stvari. Kada su ljudima toliko popustili živci?“, napisala je ona, zapitavši se i da li bi se radnica isto obratila nekom krupnijem muškarcu.

„To nije iskrenost, to je nekultura“

Mnogi korisnici složili su se da je takvo ponašanje sve češće:

„To je onaj fazon – ponašam se kao govedo jer sam ‘iskren’. A zapravo si samo nekulturan.“

„Znam ljude koji se pravdaju time da su iskreni. Nije problem u mišljenju, nego u tome što ne znaju kada i kako nešto da kažu.“

„Arogancija i drskost nisu znak inteligencije, već njenog nedostatka“, glasili su neki od komentara.

Loša iskustva iz prakse

Pojedini su podelili i sopstvena iskustva iz prodavnica i uslužnih delatnosti:

„Ko nije radio s ljudima, ne zna koliko je važna profesionalna distanca. Danas se zapošljava svašta. Meni je prodavac, kad sam tražio eksterni čitač za HDD/SSD, rekao: ‘A šta će ti to, znaš li uopšte čemu služi?’ Prvi put ga vidim. Samo sam rekao ‘nemam pojma’ i izašao.“