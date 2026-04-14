Mladić iz Floride je uhapšen nakon što je navodno pokušao da prevari zamenika šerifa lažnim video snimkom provale u policijsko vozilo.

Snimak je napravio uz pomoć veštačke inteligencije, a želeo je da na TikToku dobije što više pregleda.

Prema izveštaju kancelarije šerifa okruga Seminol, 25-godišnji Aleksis Martinez-Arizala prišao je policajcu ispred prodavnice sportske opreme u Lejk Meriju. Tvrdio je da nekoliko ljudi provaljuje u njegovo obeleženo policijsko vozilo na parkingu. Kao dokaz, pokazao je kratak video na svom mobilnom telefonu koji navodno prikazuje ljude kako ulaze u automobil.

Problem je bio što se ništa od toga zapravo nije dogodilo. Kada je zamenik šerifa proverio vozilo, utvrdio je da ništa nije ukradeno ili pomereno. Istražitelji su potom pregledali snimke sa nadzornih kamera prodavnice i potvrdili da se niko nije približio patrolnom automobilu, zaključivši da je snimak dipfejk generisan veštačkom inteligencijom.

Policajac, verujući da je u pitanju aktivna provala, brzo je napustio prodavnicu i reagovao kao da je u pitanju stvarna pretnja.

Veruje se da je Martinez-Arizala kreirao i objavio video koji je postao viralan. On već ima dva videa na svom kanalu u kojima izvodi slične podvale policajcima, a većina njegovog sadržaja uključuje korišćenje veštačke inteligencije za prevaru ljudi.

Martinez-Arizala je kasnije lociran i uhapšen u Portoriku. Trebalo bi da bude izručen okrugu Seminol, gde je određena kaucija od 7.000 dolara. Osumnjičeni se sada suočava sa višestrukim optužbama, uključujući pružanje lažnih dokaza, podnošenje lažnog policijskog izveštaja i pružanje lažnih informacija o zločinu, piše clickorlando.com.

Policijski zvaničnici kažu da slučaj ističe rastuću zabrinutost zbog zloupotrebe veštačke inteligencije. Šerif Denis Lema upozorio je da dipfejk sadržaj može stvoriti „stvarne bezbednosne probleme“ i dovesti do opasnih situacija za policajce i javnost.

- Zloupotreba veštačke inteligencije za kreiranje dipfejk video snimaka je sve veća zabrinutost, posebno kada su meta policajci i druge službe hitne pomoći - rekao je Lema.

- Ovi lažni snimci mogu da okaljaju reputaciju, stvore nepotrebne tenzije i izazovu stvarne bezbednosne probleme za službe za hitne intervencije koje rade u našim zajednicama. Kako ova tehnologija postaje sve dostupnija, ovu vrstu kriminala shvatamo veoma ozbiljno i preduzećemo mere da zaštitimo one koji su meta u našoj zajednici, uključujući građane i stručnjake za javnu bezbednost koji svakodnevno brinu o bezbednosti stanovnika - naglasio je Lema.