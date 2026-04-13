Kuvarica Lora Meklaflin Piterson je u videu pokazala kako da iskoristite dasku za sečenje kako biste olakšali sebi posao.

Rupa na dasci, objasnila je, nije samo drška već služi kao mali levak kroz koji možete usmeriti seckanu hranu direktno u činiju. „Koliko puta ste seckali povrće, a onda se sve raspadne po celoj kuhinji, ili još gore, po celom podu, dok pokušavate da ga prebacite u činiju?“, pitala je Piterson.

U videu je pokazala kako je, umesto da gurate hranu preko ivice daske, lakše sve direktno kroz otvor gurnuti u lonac nožem. „Ovo nije samo praktično, već je i zabavno“, rekao je Piterson. „Zar nije sjajno? I svaki put funkcioniše.“

Pored ovog trika sa daskom, postoji još nekoliko jednostavnih kućnih trikova. Jedan od njih pomaže da friđider ostane svež. Dovoljno je staviti otvorenu posudu sa sodom bikarbonom, koja apsorbuje neprijatne mirise.

Sok od limuna se takođe može koristiti za čišćenje polica i uklanjanje mirisa, što će ostaviti svež miris. Limun je odličan i za čišćenje mikrotalasne.

Dovoljno je sipati vodu u posudu za mikrotalasnu, dodati pola šolje sirćeta i dve kašike soka od limuna. Zagrevati smesu tri do četiri minuta, a zatim ostaviti još nekoliko minuta da para omekša prljavštinu.

Kada se tiganj ohladi, izvadite ga i samo obrišite unutrašnjost rerne papirnim ubrusom ili krpom. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti umakanjem krpe u preostalu smesu i trljanjem zamrljanih mesta njome.