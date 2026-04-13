Turski novinar Četiner Četin objavio je na društvenoj mreži X da je tokom pregovora između iranske i američke delegacije u Pakistanu došlo do ozbiljnog incidenta.

Prema njegovim navodima, između iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija i američkog izaslanika Stiva Vitkofa izbila je oštra napetost koja je zamalo prerasla u fizički sukob.

Četin tvrdi da je uzrok sukoba bilo duboko neslaganje oko upravljanja Ormuskim moreuzom.



"Nekoliko minuta pre toga došlo je do napetosti između ministra Abasa Aragčija i Vitkofa koja je zbog ozbiljnog neslaganja oko upravljanja Ormuskim moreuzom gotovo prerasla u fizički obračun", napisao je.

U objavi je dodao i poruku: "Nikada ne pretite Irancima", sugerišući da je do eskalacije došlo nakon pritisaka ili pretnji tokom razgovora.

Ove tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene, ali se uklapaju u širi kontekst propalih pregovora između SAD-a i Irana u Islamabadu, tokom kojih nije postignut dogovor o ključnim pitanjima, pre svega o nuklearnom programu i bezbednosti u Ormuskom moreuzu.