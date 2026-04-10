U nedelju se obeležava Vaskrs, jedan od najvećih pravoslavnih praznika, kada se porodice okupljaju oko bogate trpeze. Tradicija nalaže pečenje, farbana jaja i nezaobilazno „kucanje“, simbol novog života i radosti praznika.

I dok jedni praznik provode u krugu porodice, drugi biraju putovanja ili mir kod kuće, većina građana u Srbiji i dalje neguje običaj da Vaskrs dočeka uz najbliže.

Tako je i u Kragujevcu, gde mnogi praznik slave u toplini doma, ali jedna Kragujevčanka svojim priznanjem posebno je privukla pažnju.

Uz osmeh je otkrila da se njihova porodična tradicija s godinama promenila – i da više nema onog nekadašnjeg spremanja kao ranije.

– Ranije smo imali više vremena, išlo se na selo, sve se spremalo, uvek se nešto peklo. A sada… malo smo se „ulenjili“. Naručimo hranu, pokupimo i u nedelju svi zajedno odemo i proslavimo – iskreno je rekla.

Njene reči mnoge su nasmejale, ali i podsetile da se običaji menjaju sa vremenom, dok su druženje i zajedništvo i dalje ono najvažnije, prenosi Info Kg.

I drugi Kragujevčani kažu da Vaskrs ne može bez pečenja i dobrog raspoloženja, dok jedan stariji sugrađanin poručuje da je vera ono što okuplja narod – i da praznik obeležava svako ko veruje.