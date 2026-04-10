Ovaj neobičan snimak papagaja ronioca brzo je osvojio društvene mreže i izazvao burne reakcije širom sveta.

Belo-krilati papagaj Bebe, dugačak oko 15 centimetara, postao je prava internet senzacija nakon što je snimljen kako istražuje podvodni svet na Bahamima. Video prikazuje papagaja u specijalno dizajniranoj podmornici dok posmatra šarene ribe i korale na dnu mora.

Njegov vlasnik, Stiven Loer, osmislio je i napravio mini podmornicu za kućne ljubimce koja omogućava dotok kiseonika. Tokom 15 minuta ronjenja, papagaj je delovao mirno i radoznalo, bez znakova stresa, što je dodatno zainteresovalo publiku.

Snimak papagaja u podmornici prikupio je više od 600.000 lajkova na Instagramu, a komentari su podeljeni. Dok jedni ovu avanturu nazivaju neverovatnim iskustvom i zabavom, drugi upozoravaju na bezbednost životinja i kritikuju ovakav eksperiment.

Vlasnik je naglasio da snimak nije generisan veštačkom inteligencijom, već da je u pitanju stvarna avantura. Kako tvrdi, podmornica za papagaja je detaljno testirana pre upotrebe i napravljena od bezbednih materijala.

Uređaj koristi bocu sa filtriranim vazduhom, ventil za kontrolu protoka kiseonika i sistem za ispuštanje vazduha, dok spoljašnji tegovi omogućavaju stabilno ronjenje. Papagaj je tokom eksperimenta bio na dubini od oko jednog metra.

Nakon završetka ronjenja, Bebe je pušten i nastavio da leti iznad mora, što je, prema rečima vlasnika, dokaz da nije bio ugrožen.

Ipak, organizacije za zaštitu životinja reagovale su na ovaj viralni video, upozoravajući da ovakve aktivnosti mogu biti stresne i potencijalno opasne za ptice. Uprkos tome, snimak papagaja ronioca i dalje se širi internetom i izaziva veliku pažnju javnosti.