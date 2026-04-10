Dolazak proleća označava početak radova u bašti, ali stručnjaci upozoravaju da prerana sadnja može doneti više štete nego koristi. Iako april često donosi toplije dane, temperatura zemljišta neretko ostaje preniska za pravilan razvoj biljaka.

Prema hortikulturnim istraživanjima, temperatura tla ima ključnu ulogu u klijanju i rastu. Većina biljaka zahteva najmanje 8 do 10 stepeni Celzijusa, dok toploljubive vrste traže i više. Ako se posade prerano, u hladno zemljište, rast može biti usporen, a biljke slabije i osetljivije.

Vreme sadnje direktno utiče na razvoj i cvetanje biljaka. Pogrešan trenutak može dovesti do slabijeg rasta, manjeg broja cvetova i kasnijeg cvetanja. Zato je izbor pravog termina od presudnog značaja za uspešan uzgoj.

Ipak, ne važe ista pravila za sve biljke. Dok toploljubive vrste poput paradajza i paprike zahtevaju toplije uslove, postoje i kulture koje dobro podnose hladnije tlo. Povrće kao što su spanać, salata i šargarepa može se saditi ranije.

Stručnjaci savetuju da se prilikom sadnje ne oslanjate samo na kalendar, već na stvarne uslove u zemljištu. Praćenje temperature tla i vremenskih prilika može pomoći da se izbegnu greške i obezbedi pravilan razvoj biljaka.

April jeste važan mesec za radove u bašti, ali uspeh najviše zavisi od pravog trenutka sadnje i izbora biljaka.