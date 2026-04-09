Ova vest izazvala je veliku pažnju, jer su iza srpskog jela ostali poznati specijaliteti iz zemalja poput Italije, Francuske, Grčke i Meksika.

Top 10 jela sa sirom na svetu

Prema listi, ovo su najbolji specijaliteti sa sirom:

  1. Svrljiški belmuž, Srbija
  2. Kačapuri, Gruzija
  3. Banica sa sirom, Bugarska
  4. Saganaki, Grčka
  5. Provoleta, Argentina
  6. Fokača sa sirom, Italija
  7. Half-and-half fondi, Švajcarska
  8. Fondi, Francuska
  9. Guruli kačapuri, Gruzija
  10. Kesadilja, Meksiko

Šta je svrljiški belmuž? Tradicionalni srpski specijalitet

Svrljiški belmuž je autentično jelo iz planinskih krajeva jugoistočne Srbije, koje se nalazi i na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Pravi se od:

  • mladog ovčjeg i kravljeg sira
  • projanog (kukuruznog) brašna

Iako je izuzetno cenjen u svom kraju, mnogi u Srbiji još uvek nisu imali priliku da probaju ovaj specijalitet.

Belmužijada – festival posvećen belmužu

U Svrljig se svake godine održava manifestacija posvećena ovom jelu – Belmužijada.

Ova privredno-turistička i kulturna manifestacija okuplja veliki broj posetilaca i promoviše srpsku tradiciju, domaću kuhinju i lokalne proizvode.

Srbija ispred sveta: belmuž pobedio globalne specijalitete

Fakt da je jedno tradicionalno srpsko jelo zauzelo prvo mesto na svetskoj listi pokazuje koliko domaća kuhinja ima potencijal i kvalitet koji može da parira najpoznatijim svetskim jelima.

Belmuž je još jednom dokazao – jednostavni sastojci, ali vrhunski ukus.