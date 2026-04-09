Ova vest izazvala je veliku pažnju, jer su iza srpskog jela ostali poznati specijaliteti iz zemalja poput Italije, Francuske, Grčke i Meksika.

Top 10 jela sa sirom na svetu

Prema listi, ovo su najbolji specijaliteti sa sirom:

Svrljiški belmuž, Srbija Kačapuri, Gruzija Banica sa sirom, Bugarska Saganaki, Grčka Provoleta, Argentina Fokača sa sirom, Italija Half-and-half fondi, Švajcarska Fondi, Francuska Guruli kačapuri, Gruzija Kesadilja, Meksiko

Šta je svrljiški belmuž? Tradicionalni srpski specijalitet

Svrljiški belmuž je autentično jelo iz planinskih krajeva jugoistočne Srbije, koje se nalazi i na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Pravi se od:

mladog ovčjeg i kravljeg sira

projanog (kukuruznog) brašna

Iako je izuzetno cenjen u svom kraju, mnogi u Srbiji još uvek nisu imali priliku da probaju ovaj specijalitet.

Belmužijada – festival posvećen belmužu

U Svrljig se svake godine održava manifestacija posvećena ovom jelu – Belmužijada.

Ova privredno-turistička i kulturna manifestacija okuplja veliki broj posetilaca i promoviše srpsku tradiciju, domaću kuhinju i lokalne proizvode.

Srbija ispred sveta: belmuž pobedio globalne specijalitete

Fakt da je jedno tradicionalno srpsko jelo zauzelo prvo mesto na svetskoj listi pokazuje koliko domaća kuhinja ima potencijal i kvalitet koji može da parira najpoznatijim svetskim jelima.

Belmuž je još jednom dokazao – jednostavni sastojci, ali vrhunski ukus.