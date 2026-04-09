Ova vest izazvala je veliku pažnju, jer su iza srpskog jela ostali poznati specijaliteti iz zemalja poput Italije, Francuske, Grčke i Meksika.
Top 10 jela sa sirom na svetu
Prema listi, ovo su najbolji specijaliteti sa sirom:
- Svrljiški belmuž, Srbija
- Kačapuri, Gruzija
- Banica sa sirom, Bugarska
- Saganaki, Grčka
- Provoleta, Argentina
- Fokača sa sirom, Italija
- Half-and-half fondi, Švajcarska
- Fondi, Francuska
- Guruli kačapuri, Gruzija
- Kesadilja, Meksiko
Šta je svrljiški belmuž? Tradicionalni srpski specijalitet
Svrljiški belmuž je autentično jelo iz planinskih krajeva jugoistočne Srbije, koje se nalazi i na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.
Pravi se od:
- mladog ovčjeg i kravljeg sira
- projanog (kukuruznog) brašna
Iako je izuzetno cenjen u svom kraju, mnogi u Srbiji još uvek nisu imali priliku da probaju ovaj specijalitet.
Belmužijada – festival posvećen belmužu
U Svrljig se svake godine održava manifestacija posvećena ovom jelu – Belmužijada.
Ova privredno-turistička i kulturna manifestacija okuplja veliki broj posetilaca i promoviše srpsku tradiciju, domaću kuhinju i lokalne proizvode.
Srbija ispred sveta: belmuž pobedio globalne specijalitete
Fakt da je jedno tradicionalno srpsko jelo zauzelo prvo mesto na svetskoj listi pokazuje koliko domaća kuhinja ima potencijal i kvalitet koji može da parira najpoznatijim svetskim jelima.
Belmuž je još jednom dokazao – jednostavni sastojci, ali vrhunski ukus.
