Stručnjaci objašnjavaju da se linija na peškiru naziva bordura. Ona pomaže da peškir zadrži oblik i poveća njegovu izdržljivost.

Ove linije su postale standard u industriji, a prisutne su i kod luksuznih brendova. Ova bordura izgleda kao jednostavan dizajnerski detalj koji se kupcima vremenom dopao, pa je postao uobičajeni element na većini peškira.

Međutim, pored estetike, ima i praktičnu funkciju.

Kako objašnjava Ema Sejmur, pomoćnica direktora Laboratorije za tekstil, papir i odeću u Institutu Good Housekeeping, to je posebna ivica koja doprinosi stabilnosti.

"To je dobi bordura, uobičajena na mnogim peškirima. Pomaže peškiru da zadrži oblik jer pruža više strukture nego da je cela površina samo frotir“, objasnila je.

"Dobi bordura" je tkana traka postavljena blizu krajeva peškira. Može biti napravljena kao jedna široka ili nekoliko uskih linija, ali se uvek nalazi na ivicama.

Peškir bez ivice sa rupama će i dalje dobro upijati vodu, jer je to njegova primarna funkcija. Međutim, može imati nešto manju izdržljivost i kraći vek trajanja u poređenju sa modelima sa ovom završnom obradom. Ivica sa rupama doprinosi tome da se peškir manje deformiše i da se ivice teže cepaju, što u praksi znači uredniji izgled nakon brojnih pranja, piše Goodhousekeeping.