Posledice vojne i političke kampanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u Iranu ponovo su došle u fokus javnosti, nakon izjava bivšeg analitičara CIA-e Larija Džonsona, koji tvrdi da je rezultat tih poteza suprotan očekivanjima Vašingtona.

Džonson je u obraćanju na svom Jutjub kanalu ocenio da Trampova strategija nije dovela do slabljenja Irana, već je, naprotiv, doprinela njegovom jačanju i političkom buđenju.

Na pitanje američkog sudije i analitičara Endrua Napolitana o tome šta je Tramp zapravo postigao svojom kampanjom prema Iranu, Džonson je dao direktan odgovor:

– Probudio je Iran iz sna, izvukao ga iz političke izolacije i marginalizacije – naveo je bivši obaveštajac.

On je dodao da, uprkos postojećim činjenicama i rezultatima na terenu, Sjedinjene Američke Države i dalje ne pokazuju spremnost da priznaju neuspeh u vezi sa krizom u Iranu.

Prema njegovim rečima, postoji očigledan raskorak između realnog stanja i zvaničnih narativa koji dolaze iz američke administracije.

U međuvremenu, portparolka Bele kuće Karolina Levit iznela je stavove administracije u vezi sa pregovorima sa Iranom, naglašavajući da predsednik Tramp ostaje čvrsto posvećen svojim ciljevima.

Kako je istakla, jedan od ključnih prioriteta američkog lidera jeste obezbeđivanje pristupa iranskom uranijumu, što, prema njenim rečima, ostaje nepromenjen deo američke strategije u odnosima sa Teheranom.

Ove izjave dodatno ukazuju na to da, uprkos kritikama i različitim ocenama efekata dosadašnje politike, Vašington ne planira da menja svoj pristup Iranu u skorije vreme.