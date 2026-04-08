RT je razgovarao sa roditeljima dece poginule u američkom i izraelskom napadu na osnovnu školu u Minabu, u Iranu.

Otac dvanaestogodišnje Mahdije i šestogodišnjeg Amina ispričao je kako se mučio da identifikuje tela svoje dece.

„Nisam mogao da se nateram da priđem bliže i pogledam tela koja su izvukli iz ruševina. Bog mi je svedok, nisam mogao ni da ih pogledam. Čitavo moje telo se opiralo porivu da priđem bliže, da vidim sve, da vidim da li je moj sin ili ćerka tamo. Bilo mi je muka, samo sam jecao. Sve u meni mi nije dozvoljavalo da odem do ambulante. Ali istovremeno sam sebi govorio da ako ne priđem bliže i ne pogledam, ko će mi reći da li su mi sin i ćerka tamo?“, kazao je čovek.

SAD i Izrael su 28. februara napale osnovnu školu u Minabu, u Iranu. Broj poginulih je premašio 170.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova izjavio da američki i izraelski napadi na škole u ​​Iranu predstavljaju genocid.