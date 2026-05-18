Umesto da završavaju u smeću, kore od pomorandže mogu postati odličan saveznik u bašti. Stručnjaci za baštovanstvo ističu da ovaj kuhinjski otpad može poboljšati kvalitet zemljišta, pomoći u zaštiti biljaka i čak poslužiti za uzgoj sadnica.

Pomorandža je poznata po velikoj količini vitamina C, ali njena kora ima i brojne praktične namene koje mnogi zanemaruju. Može se koristiti kao dodatak kompostu, prirodni repelent protiv štetočina i čak kao biorazgradiva saksija.

Kora pomorandže kao prirodno đubrivo

Jedan od najjednostavnijih načina upotrebe jeste dodavanje kore u kompost. Ona obogaćuje zemljište hranljivim materijama poput azota, fosfora i kalijuma, koji podstiču razvoj korena i rast biljaka.

Stručnjaci savetuju da se koriste isključivo organske kore kako pesticidi i hemikalije ne bi završili u zemlji. Pre dodavanja u kompost, najbolje je osušiti kore i iseckati ih na sitnije komade ili ih samleti, jer se tako mnogo brže razgrađuju.

Osušene kore mogu se posuti i direktno oko biljaka, a zatim zaliti vodom.

Prirodna zaštita protiv mrava

Kore pomorandže mogu pomoći i u borbi protiv mrava. Njihov intenzivan miris, kao i prirodno jedinjenje d-limonen koje sadrže, deluju kao prirodni insekticid.

Dovoljno je osušiti kore, samleti ih u prah i posuti po mestima gde se mravi najčešće pojavljuju. Pošto se materijal vremenom razgrađuje, postupak je potrebno povremeno ponavljati.

Biorazgradive saksije za sadnice

Polovine kore od pomorandže mogu poslužiti kao male prirodne saksije za uzgoj biljaka.

Potrebno je preseći pomorandžu, izvaditi unutrašnjost i napuniti koru zemljom. Nakon toga se ubaci seme i zaliva kao i svaka druga sadnica. Kada biljka ojača i razvije prve listove, može se presaditi u veću saksiju ili direktno u baštu.

Sprej protiv biljnih vaši

Od kora pomorandže može se napraviti i prirodni sprej za zaštitu biljaka od vaši.

Sveže kore stavite u bocu sa raspršivačem, prelijte toplom vodom i dodajte nekoliko kapi deterdženta za sudove. Nakon što odstoji i dobro se promućka, rastvor se prska po listovima biljaka, posebno sa donje strane.

Miris pomorandže odbija insekte, dok deterdžent pomaže da se smesa duže zadrži na biljci. Posle kiše tretman treba ponoviti.

Na ovaj način običan kuhinjski otpad može dobiti potpuno novu svrhu i pomoći da biljke budu zdravije, a bašta prirodno zaštićena od štetočina.