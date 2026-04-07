Ako se partner ponaša sumnjivo, verovatno ćete posumnjati da vas vara.

Jer čak i ako imate poverenja u njih, neke sitne, ali neobične stvari — poput toga da stalno kriju telefon ili da vas ne pominju na društvenim mrežama — mogu učiniti da se osećate nelagodno.

Važno je da verujete svojoj intuiciji i ne ignorišete znakove prevare. Ako vam nešto deluje čudno, najbolje je da, prema rečima dr Fran Volfiš, psihoterapeuta za partnerske odnose, razgovarate sa partnerom.

„Razgovor je lepak koji drži ljude zajedno“, kaže Volfiš. To ne samo da će vas poštedeti nepotrebne brige ako se ništa ne dešava, već može otvoriti važan razgovor o ličnim granicama, i poverenju.

Ne morate stalno biti na oprezu, ali može biti korisno znati na koje znakove treba obratiti pažnju.

Menjaju svoj izgled

Ako vaš partner odjednom počne mnogo više da vodi računa o izgledu nego ranije, to može biti znak prevare.

Ne radi se samo o tome da obuku čiste farmerke ili kupe novu košulju za posao. Možda su potpuno promenili garderobu, idu u teretanu pet puta nedeljno ili provode sate pred ogledalom bez jasnog razloga. Ako to nije u njihovom stilu i promene nisu zbog vas ili njih samih, to može biti znak za uzbunu. Moguće je da pokušavaju da impresioniraju novu osobu ili privuku pažnju.

Čudno se ponašaju u vezi s telefonom

Postoji mnogo znakova prevare vezanih za telefon. Partner može postaviti složenu šifru, okretati ekran od vas dok kuca poruke ili dobijati više poruka nego inače.

Jedna žena, Samora (36), posumnjala je kada je njen dečko počeo da dobija poruke kasno uveče. „Intuicija mi je govorila da je u pitanju druga žena“, rekla je. „Primetila sam da odgovara na poruke i spušta telefon ekranom nadole — što ljudi rade kada žele dodatnu privatnost.“

Suočila ga je s tim, ali on je negirao. Ipak, osećaj nije nestajao, pa je počela da čita njegove poruke dok je bio u kupatilu — nešto što inače nikada ne bi uradila. Ispostavilo se da se dopisivao s drugim ženama. „Po tim porukama, bio je praktično slobodan muškarac“, kaže ona. Ubrzo ga je ostavila jer više nije mogla da mu veruje.

Odjednom razvijaju nova interesovanja

Sjajno je imati hobije i podsticati jedno drugo na nove stvari. Ali ako vaš partner preko noći zameni video-igre violončelom, to može biti sumnjivo. Zaljubljivanje često znači upoznavanje tuđih interesovanja, pa novo interesovanje može biti pokušaj da impresioniraju nekog drugog.

Jedna žena (45) primetila je promenu u muzičkom ukusu svog muža neposredno pre nego što je saznala da je vara. „Sada mislim da svaki put kada sam imala osećaj da me vara — zapravo jeste. Samo sam to ignorisala jer nisam želela da verujem.“

„Nestaju“ kada izađu iz kuće

Zdravo je provoditi vreme odvojeno, ali ako partner deluje kao da nestane kad izađe ili nikad ne znate gde je, obratite pažnju.

Promena rutine često odaje prevaru. Možda provode više vremena van kuće pod izgovorom obaveza ili ostaju duže na poslu. Ako se ne javljaju na telefon kada ih pozovete, to takođe može biti znak.

U većini slučajeva nije ništa ozbiljno, ali ako deluje sumnjivo, moguće je da nešto kriju.

Ne pominju vas na društvenim mrežama

U stabilnoj vezi partner bi trebalo da se oseća prijatno da javno pokaže vaš odnos. To često znači da vas taguje, pominje u objavama ili komentariše vaše fotografije.

Jedna žena (35) primetila je problem kada je njen dečko prestao to da radi i počeo da se ponaša kao da ona ne postoji. Objasnio je da „ne deli privatne stvari na mrežama“, ali pošto je ranije objavljivao o njoj, to nije imalo smisla.

Kasnije su se pojavili i drugi znaci — kasni pozivi i komentari bivše devojke — pa je odlučila da sazna istinu. Na kraju je razotkrila prevaru.

Odjednom su previše ljubazni

Emocionalna distanca može biti znak prevare — ali, iznenađujuće, i suprotno. Krivica može navesti partnera da bude preterano pažljiv i nežan kako bi prikrio aferu.

Ako vam stalno šalju cveće i poklone, govore „volim te“ ili su neobično umiljati, to može biti iskreno — ali i znak da nešto kriju, naročito ako se poklopi s drugim promenama.

Optužuju vas da varate

Partner koji vara može početi da optužuje vas za isto.

To je česta taktika — naglašavaju koliko im je vernost važna kako bi delovali besprekorno, dok zapravo pokušavaju da skrenu pažnju i manipulišu vama. Jedna žena (26) otkrila je mejlove koji dokazuju prevaru, ali ju je partner ubedio da to nije istina.

„Dozvolila sam mu da me ubedi da ono što sam videla nije istina i nastavili smo da se zabavljamo nekoliko meseci“, rekla je ona.. Ali na kraju ga je savladala krivica i priznao je da je ona bila u pravu.

Gube interesovanje za seks

Ako partner obično inicira seks, ali prestane to da radi, to je jedan od uobičajenih znakova varanja. Iznenadni gubitak interesovanja može značiti da je partner pronašao emocionalnu intimnost van veze.

Slično tome, ako imaju taj „daleki pogled“ u intimnim trenucima, kaže Kener, to bi moglo značiti da osećaju kao da varaju svoju drugu ljubav — sa vama.

Ne postoji univerzalni način da se utvrdi da li partner vara, ali čudne promene verovatno deluju čudno s razlogom. Ako ne možete da se otresete svojih briga, pronađite vremena da razgovarate što pre sa partnerom, poručuju psiholozi, prenosi Bustle.