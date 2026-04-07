Iranske vlasti pustile su iz zarobljeništva francuske državljane Sesil Koler i Žaka Parija, koji su uhapšeni su u Iranu u maju 2022. godine pod optužbama za špijunažu u korist francuskih i izraelskih obaveštajnih službi.

"Oni su slobodni i na putu ka francuskoj teritoriji nakon tri i po godine pritvora u Iranu gde su dugo bili zatočeni, a zatim stavljeni u kućni pritvor u francuskoj ambasadi", objavio je danas na svom X nalogu predsednik Francuske Emanuel Makron, prenosi Figaro.

U objavi se navodi da je oslobađanje dvoje francuskih državljana "olakšanje za sve Francuze i naravno za njihove porodice".

"Hvala omanskim vlastima na njihovim posredničkim naporima, državnim službama i građanima koji su neumorno radili i tako doprineli njihovom povratku", dodao je francuski predsednik.

Pozivajući se na neimenovane izvore bliske francuskom ministru spoljnih poslova Žan Noel Barou, dvoje bivših pritvorenika su napustili Iran u utorak u zoru u pratnji francuskog ambasadora u Iranu i pod diplomatskom pratnjom i trenutno se nalaze u Azerbejdžanu.

Francuski državljani Sesil Koler i Žak Pari, koji su zatvoreni u Iranu u maju 2022. godine, a potom i osuđeni na 20, odnosno 17 godina zatvora zbog špijunaže u korist Izraela, pušteni su početkom novembra 2025. godine, ali uz zabranu da napuste teritoriju Irana.