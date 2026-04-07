Ipak, mnogi vernici danas se krste pogrešno, brzo i bez pažnje, čime se gubi pravi smisao ovog čina.
Zašto je pravilno krštenje važno
Još od prvih hrišćana, krsni znak se koristi kao:
- izraz vere
- zaštita od zla
- podsećanje na Hristovo stradanje
Crkva uči da krsni znak ima duhovnu snagu, ali samo ako se čini pravilno i sa verom.
Najčešće greške koje vernici prave
Mnogi ljudi nesvesno greše kada se krste:
- rade to prebrzo
- ne sastavljaju pravilno prste
- ne obraćaju pažnju na redosled
Takvo krštenje gubi svoj značaj i postaje samo navika.
Kako se pravilno krstiti
Pravilno krštenje podrazumeva:
- tri sastavljena prsta
- dodir čela, zatim grudi
- potom desno pa levo rame
Uz reči: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Pouka iz prakse
U svedočenju jednog vernika, navodi se da nepravilno krštenje nije imalo nikakav efekat u trenutku straha, dok je pravilno krštenje donelo smirenje i zaštitu.
Kada se treba krstiti
Vernici se krste:
- pre i posle molitve
- pre jela
- pred put
- u crkvi
- u teškim trenucima
Krsni znak nije običaj, već važan deo vere. Pravilno krštenje pokazuje poštovanje i veru, dok nemar može da umanji njegov značaj.
Zato je važno da se krstimo pažljivo i sa razumevanjem, kako nalaže pravoslavna tradicija.
BONUS VIDEO
Komentari (0)