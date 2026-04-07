Ipak, mnogi vernici danas se krste pogrešno, brzo i bez pažnje, čime se gubi pravi smisao ovog čina.

Zašto je pravilno krštenje važno

Još od prvih hrišćana, krsni znak se koristi kao:

izraz vere

zaštita od zla

podsećanje na Hristovo stradanje

Crkva uči da krsni znak ima duhovnu snagu, ali samo ako se čini pravilno i sa verom.

Najčešće greške koje vernici prave

Mnogi ljudi nesvesno greše kada se krste:

rade to prebrzo

ne sastavljaju pravilno prste

ne obraćaju pažnju na redosled

Takvo krštenje gubi svoj značaj i postaje samo navika.

Kako se pravilno krstiti

Pravilno krštenje podrazumeva:

tri sastavljena prsta

dodir čela, zatim grudi

potom desno pa levo rame

Uz reči: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

Pouka iz prakse

U svedočenju jednog vernika, navodi se da nepravilno krštenje nije imalo nikakav efekat u trenutku straha, dok je pravilno krštenje donelo smirenje i zaštitu.

Kada se treba krstiti

Vernici se krste:

pre i posle molitve

pre jela

pred put

u crkvi

u teškim trenucima

Krsni znak nije običaj, već važan deo vere. Pravilno krštenje pokazuje poštovanje i veru, dok nemar može da umanji njegov značaj.

Zato je važno da se krstimo pažljivo i sa razumevanjem, kako nalaže pravoslavna tradicija.

