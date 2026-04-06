Grad Zaječar poziva sve građane koji ispunjavaju uslove da iskoriste ovu priliku i unaprede energetsku efikasnost svojih domaćinstava uz značajnu finansijsku podršku države.

Obaveštavaju se građani Zaječera da će od 7.aprila 2026.godine biće raspisan Javni poziv za dodelu subvencija za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima socijalno ranjivih kategorija građana, navodi u saopštenju Grad Zaječar

Kako se ističe, pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare građani Zaječara koji žive u porodičnim kućama ili stanovima, a koji pripadaju socijalno ranjivim kategorijama i ispunjavaju najmanje jedan od sledećih uslova:

- da imaju status energetski ugroženog kupca u skladu sa važećom Uredbom,

- da ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica,

- da su korisnici najniže penzije u skladu sa zakonom i evidentirani kao krajnji kupci električne energije,

- da su korisnici privremene naknade po osnovu invaliditeta (druga i treća kategorija),

- da su roditelji ili staratelji dece sa invaliditetom koja su korisnici privremene naknade.

Pomoć za domaćinstva

Navodi se se da je cilj programa smanjenje potrošnje energije, unapređenje uslova stanovanja, kao i smanjenje troškova domaćinstava.

U okviru Javnog poziva, korisnicima će biti omogućene subvencije u iznosu do 90% ukupne vrednosti radova i opreme, i to za jednu od sledećih mera:

- Zamena spoljne stolarije (prozori i vrata),

- Ugradnja termoizolacije,

- Unapređenje ili zamena sistema grejanja,

- Nabavka i ugradnja energetski efikasnih uređaja i opreme.

Pravo učešća imaju svi građani koji ispunjavaju uslove definisane Javnim pozivom, u skladu sa važećim propisima i kriterijumima lokalne samouprave.

Detaljne informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave biće dostupne na zvaničnoj internet stranici Grada Zaječara.