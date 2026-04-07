Debata o tome da li je bolje tuširati se ujutru ili uveče traje godinama, a odgovor nije tako jednostavan kao što se čini. Stručnjaci ističu da oba pristupa imaju svoje prednosti – i da pravi izbor zavisi od vašeg načina života, navika i potreba organizma.

Jutarnji tuš – energija za početak dana

Za mnoge ljude, jutarnje tuširanje je nezaobilazan deo rutine. Osim što pruža osećaj svežine, ono može imati i konkretne koristi za organizam.

Topla ili naizmenično topla i hladna voda stimuliše cirkulaciju i pomaže telu da se razbudi. Jutarnji tuš može poboljšati fokus, razbuditi um i pripremiti vas za obaveze koje slede.

Posebno je koristan za one koji:

rano ustaju

vežbaju ujutru

imaju dinamičan dnevni raspored

Ipak, važno je znati da jutarnje tuširanje nije nužno bolje za kožu – ono je pre svega stvar navike i ličnog osećaja.

Večernji tuš – opuštanje i bolji san

S druge strane, večernje tuširanje ima veliku prednost kada je reč o higijeni i odmoru. Tokom dana na koži se nakupljaju znoj, prašina, bakterije i alergeni, a večernji tuš pomaže da sve to uklonite pre odlaska u krevet.

Osim toga, topla voda opušta mišiće i um, što može doprineti kvalitetnijem snu. Čista koža takođe smanjuje rizik od iritacija i pojave akni, jer se nečistoće ne prenose na posteljinu.

Večernji tuš posebno prija onima koji:

žele bolji i mirniji san

provode dan napolju ili u zagađenoj sredini

imaju osetljivu kožu

Šta je zapravo bolje?

Ne postoji univerzalno pravilo. Najbolji izbor zavisi od toga šta vam je prioritet:

Ako želite energiju i razbuđivanje → jutarnji tuš

Ako vam je važna higijena i opuštanje → večernji tuš

Dobra vest je da možete kombinovati oba, ukoliko vam to prija. Stručnjaci ipak savetuju da tuširanje ne traje duže od 10 minuta i da voda ne bude previše vruća, kako se koža ne bi isušila.

Zaključak

Bilo da birate jutro ili veče, najvažnije je da tuširanje bude deo rutine koja vam odgovara. Slušajte svoje telo – ono će vam najbolje pokazati kada vam najviše prija da stanete pod tuš.

Jer, na kraju, nije toliko važno kada se tuširate, već kako se nakon toga osećate.