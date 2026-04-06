Malaika Raja iz Dubaija prikazuje život u luksuzu sa svim njegovim prednostima i izazovima. Iako mnogi zamišljaju da je život sa milijarderom samo glamur i sloboda, njeni TikTok snimci pokazuju da postoje i striktna pravila i obaveze, posebno kada je u pitanju porodica i svakodnevni zadaci.

U jednom od viralnih videa, pod nazivom „Život domaćice u Dubaiju: Prednosti i mane“, Malaika sedi na zadnjem sedištu automobila pored svog sina koji spava. Kada je pitala supruga može li da sedne napred, odgovor je bio jednostavan i direktan: „Ne. Vaš posao je da brinete o svom sinu.“ Ovaj trenutak pokazuje koliko čak i u svetu luksuza postoji jasan raspored i očekivanja, posebno kada su u pitanju obaveze prema porodici. Malaika je, obraćajući se kameri, ponovila da ne sme da sedne napred jer je njen zadatak da brine o detetu, što je izazvalo brojne reakcije pratilaca.

Komentari ispod videa bili su pomešani: neki smatraju da je ovo primer dobre organizacije i prioriteta – deca su važnija od lične udobnosti – dok drugi misle da bi Malaika mogla sama da bira kako želi da provodi vreme. Jedan korisnik je napisao: „Sedela bih pozadi svaki dan samo kad bih imala takav način života,“ dok je drugi dodao: „Biram da sedim pozadi sa svoje dvoje dece, jer šta bi se promenilo ako sedim napred?“

Pored striktnih pravila i očekivanja, Malaika je otkrila i drugi aspekt svog luksuznog života: suprug joj daje džeparac od 70.000 evra, što je, iako impresivno, dodatni izvor stresa. Ovaj „džeparac“ ilustruje da čak i kada je materijalna sigurnost zagarantovana, sloboda i kontrola nad sopstvenim životom nisu nužno potpune.