Mnogi veruju da je vrela voda najbolji saveznik u čišćenju jer efikasno uklanja prljavštinu i bakterije. Ipak, visoka temperatura nije uvek dobro rešenje – naprotiv, može ozbiljno oštetiti pojedine materijale i skratiti vek predmeta koje svakodnevno koristimo.

Pravilan izbor temperature često pravi veliku razliku. U nastavku su stvari koje nikada ne bi trebalo prati vrelom vodom.

1. Drveni i laminatni podovi

Drvo je prirodan, porozan materijal koji reaguje na vlagu i toplotu. Vrela voda može proširiti njegove pore, što dovodi do krivljenja i trajnih deformacija. Laminat je još osetljiviji jer njegova osnova može nabubriti.

Kako pravilno čistiti: koristite minimalnu količinu mlake vode i sredstva namenjena za ove površine, uz obavezno sušenje.

2. Tanki plastični sudovi

Plastika lošijeg kvaliteta lako se deformiše pod uticajem visoke temperature. Vrela voda može je iskriviti ili oslabiti strukturu.

Rešenje: perite ih u mlakoj vodi uz deterdžent. Za tvrdokorne mrlje koristite blagu pastu od sode bikarbone.

3. Hladne staklene čaše

Nagla promena temperature može izazvati tzv. termički šok, zbog čega staklo puca. Osim toga, dekoracija na čašama može izbledeti.

Savet: sačekajte da se čaše zagreju na sobnu temperaturu pre pranja.

4. Drvene daske i pribor

Drvene varjače i daske upijaju vodu, pa vrela voda može izazvati pucanje i deformacije.

Najbolje rešenje: kratko pranje u mlakoj vodi, brzo sušenje i povremeno čišćenje limunom i solju.

5. Termo šolje i čaše

Ove posude imaju posebnu izolaciju koja može biti oštećena visokom temperaturom. Kod nekih modela dolazi i do pucanja ili gubitka funkcije.

Preporuka: perite ih ručno, mlakom vodom.

6. Nakit

Toplota može oslabiti držače dragog kamenja i oštetiti osetljive materijale poput bisera ili opala.

Kako čistiti: koristite blaga sredstva i hladnu vodu, uz nežno brisanje.

7. Četke za farbanje

Vrela voda oštećuje lepak koji drži vlakna i deformiše dršku, zbog čega četke brzo postaju neupotrebljive.

Rešenje: koristite odgovarajuće rastvarače ili mlaku vodu, u zavisnosti od vrste boje.

Manje temperature – duži vek stvari

Iako deluje logično da će vrela voda sve bolje očistiti, u mnogim situacijama ona može napraviti više štete nego koristi. Mlaka voda, uz odgovarajuća sredstva i pravilnu tehniku, često je najbolji izbor.

Pametnim čišćenjem ne samo da ćete postići bolje rezultate, već ćete i sačuvati svoje stvari – i izbeći nepotrebne troškove.