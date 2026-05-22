Ipak, stjuardese i piloti tokom leta koriste niz tajnih šifri kako bi međusobno komunicirali bez izazivanja panike među putnicima.

Jedna stjuardesa iz Qatar Airways sada je otkrila šta pojedine šifre zapravo znače.

Šifra koja znači da posada traži pomoć

Jedna od važnijih oznaka jeste „ABP“, skraćenica od „able bodied passengers“.

Ta šifra označava fizički sposobne putnike koji bi mogli pomoći posadi u hitnim situacijama.

Kabinsko osoblje često još tokom ukrcavanja procenjuje:

ko deluje snažno

ko može brzo da reaguje

ko bi mogao pomoći pri evakuaciji

Ako čujete ovu oznaku tokom leta, moguće je da je posadi potrebna pomoć odmah.

Neke šifre služe za komentarisanje putnika

Prema pisanju The Sun, među stjuardesama postoje i mnogo neformalnije oznake.

Na primer, izraz „BOB“ znači:

„babe on board“

ili „best on board“

Drugim rečima, neko iz posade smatra da je određeni putnik veoma privlačan.

Navodno i pozdrav „cheerio“ pri izlasku iz aviona može značiti da bi vas rado ponovo videli na sledećem letu.

Postoje i mnogo manje prijatne oznake

Jedna od manje laskavih šifri jeste „Philip“.

Kako tvrde stjuardese, taj izraz koriste za problematične putnike koji su ih iznervirali tokom leta.

Naziv navodno dolazi od izraza:

„Passenger I’d Like to Punch“.

Drugim rečima, ako vas tako označe, postoji šansa da do kraja leta nećete imati baš najljubazniji tretman.

Najozbiljnije šifre koriste se za opasnost

Neke oznake koriste se isključivo u ozbiljnim i hitnim situacijama.

Šifre poput:

„300“

„Angel“

mogu označavati da je putnik preminuo tokom leta.

Kod koji označava moguću otmicu aviona

Najozbiljniji signal među svim šiframa jeste „Squawk 7500“.

Stručnjaci upozoravaju da taj kod može označavati moguću otmicu aviona ili ozbiljnu bezbednosnu pretnju.

U tom slučaju avion preko transpondera šalje poseban signal kontroli leta kako bi nadležne službe odmah znale da je situacija kritična.

Putnici uglavnom nikada ne primete šta se dešava

Upravo zbog toga kabinsko osoblje koristi diskretne kodove i šifre — kako bi:

izbegli paniku

brzo reagovali

upozorili ostatak posade

zadržali kontrolu nad situacijom

Većina putnika tokom leta nikada ni ne shvati da se u pozadini odvija potpuno drugačija komunikacija između stjuardesa, pilota i kontrole leta.