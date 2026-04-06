Sve više ljudi ponovo bira proverene, starinske biljke umesto zahtevnih modernih sorti. Razlog je jednostavan – ovo cveće je izdržljivo, ne traži posebnu negu i iz godine u godinu ponovo cveta.
Osim što je otporno, krasi ga i jak, prepoznatljiv miris koji odmah vraća u detinjstvo i dvorišta naših baka.
Cveće koje se ponovo vraća u modu:
Božur – raskošni cvetovi i dug vek, jednom posađen traje godinama
Ljiljan – izdržljiv i lep, uspeva i bez mnogo pažnje
Dragoljub – lako se gaji, idealan za ivice bašte i živopisne boje
Zevalice – podnose hladnoću i imaju neobičan izgled
Jaglac – prvi najavljuje proleće i lako se širi
Zašto su bolji od modernih biljaka?
- otporniji su na mraz i sušu
- ne traže stalno zalivanje
- sami se obnavljaju svake godine
- imaju prirodniji izgled i jači miris
