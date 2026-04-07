Andreas Koundourakis, planetarno poznata internet ličnost, privukao je veliku pažnju novim video snimkom posvećenim ženama iz Srbije.

U serijalu “Habibi, Come to Dubai”, Koundourakis šaljivo se obratio Srpkinjama:

„Ako si iz Srbije, ti si lepotica, ali ako se zoveš Jelena, Milica, Jovana, Mila, Ana, čekam te u Dubaiju, ljubavi moja.“

Video je postao viralan u samo nekoliko sati, a komentari pratilaca počeli su da se nižu gotovo odmah.

O Andreasu Koundourakisu

Rođen u Belgiji, grčko-marokanskog porekla, Andreas je glumac i model sa sedištem u Atini. Prvobitno strastveno posvećen fudbalu, ubrzo je otkrio ljubav prema glumi i modnoj industriji, što ga je odvelo u svet manekenstva i međunarodnih televizijskih produkcija.

Među njegovim ulogama su serije „Commandos“ (2020), „Spitsbroers“ (2015) i „Fair Trade“ (2021), a pojavljivao se i u brojnim reklamama i brend kampanjama širom sveta.

Humor i luksuz u serijalu “Habibi, Come to Dubai”

Koundourakis objašnjava da je serijal bio prekretnica u njegovoj karijeri:

„Bio je zabavan, blizak ljudima i omogućio mi je da se povežem sa mnogima. Podsticanje muškaraca da pokažu naklonost na 'poseban' način odjeknulo je kod publike jer je govorilo o načinu života koji Dubai predstavlja – luksuz, zabavu i malo humora. Nije se radilo samo o novcu; više je bilo o tome kako pokazujemo zahvalnost partnerima i kako humor može igrati ulogu u vezama.“

Serijal je značajno proširio njegovu bazu pratilaca i privukao pažnju brendova, influensera i producenata, što je podiglo Andreasovu medijsku izloženost na viši nivo.