Bosna i Hercegovina je na iznenađenje mnogih izbacila Italiju i izborila plasman na Svetsko prvenstvo, a među onima koji će reprezentaciju bodriti uživo biće i jedan tata iz Bosne – zahvaljujući posebnom iznenađenju koje mu je priredila ćerka.

Lejla, koja živi u Klivlendu, podelila je na društvenoj mreži TikTok snimak koji je brzo dirnuo hiljade ljudi. Na videu je zabeležen trenutak kada svom ocu poklanja karte za utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Suze radosnice

Njegova reakcija u trenutku kada shvata šta je dobio – bila je iskrena i snažna. Tata nije mogao da sakrije emocije i zaplakao je od sreće, što je mnoge gledaoce dodatno ganulo.

„Nikada nisam bila uzbuđenija zbog toga što nekome dajem poklon. Svom ocu, koji je dao sve za ovu zemlju, a još više za svoju porodicu“, napisala je Lejla uz objavu.

Kako je pojasnila, za potrebe iznenađenja napravila je simbolične, „lažne“ ulaznice, jer FIFA pre početka prvenstva ne izdaje fizičke karte. Ipak, poklon je bio stvaran – njen otac je dobio šest ulaznica i avionske karte za Sijetl.

Reakcije koje su preplavile mreže

Snimak je za samo jedan dan prikupio stotine hiljada pregleda i desetine hiljada lajkova, a komentari su bili prepuni emocija.

„Ovo je prelepo“, „Navijaću za Bosnu i Hercegovinu“, „Usrećimo roditelje koji su nam dali sve“, „Vidimo se tamo – i mi dolazimo sa ocem“ i „Rasplakala sam se“ – samo su neke od poruka koje su korisnici ostavljali.

Ova priča još jednom podseća koliko male, ali iskrene geste mogu imati ogromnu vrednost – posebno kada dolaze iz zahvalnosti i ljubavi prema roditeljima.