Postoje horoskopski znakovi koje je lako iznervirati, a kada se naljute, gube kontrolu nad svojim rečima i ponašanjem.

Neki horoskopski znaci su poznati po svojoj lošoj prirodi, ali i po teškom temperamentu, prenosi Pinkvilla.

Ovan

Ovnovi imaju tendenciju da izgube živce kada su ljuti. Ne mogu da sakriju svoje emocije i vidljivo se uznemire kada ih neko ili nešto naljuti. Reaguju brzo i impulsivno, ali to ne traje dugo.

Bik

Bikovi su tvrdoglavi. Lako se iritiraju i mogu biti glasni i agresivni kada su ljuti. Međutim, brzo se ohlade nakon toga.

Devica

Budući da su perfekcionisti, Device imaju velika očekivanja od ljudi i ako se ona ne ispune, često se naljute. Deluju mirno, ali ključaju iznutra. Ne oklevaju da kažu ružne stvari, ali kasnije se pokaju.

Lav

Puni su samopouzdanja. Nikada neće odustati od svađe i uvek će se držati svojih stavova. Međutim, u besu često govore stvari koje uništavaju njihove odnose sa drugima.

Škorpija

Škorpije su žestoke i jake. Znaju šta žele i kako to žele. Ako nešto krene po zlu, gube strpljenje.

Ne iritiraju se lako, ali kada se to desi, teško im je da se kontrolišu.