Internet gori nakon bizarne objave Donalda Trampa uoči Uskrsa, a korisnici društvenih mreža masovno se pitaju šta se dešava sa bivšim američkim predsednikom.

U poruci upućenoj Iranu, Tramp je najavio da će "utorak biti dan elektrana i mostova", zapretio da otvore moreuz, koristio vulgaran rečnik, a sve završio sa "Hvaljen Alah", što je mnoge ostavilo potpuno zatečenim.



"Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve upakovano u jedno, u Iranu. Neće biti ničega sličnog!!! Otvorite taj jebeni moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu – samo gledajte! Neka je slava Alahu. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP"









Objava je za kratko vreme postala viralna, a Tviter su preplavili komentari u kojima su korisnici komentarisali kako predsedniku SAD-a nije dobro u poslednje vreme.

Ubrzo su se pojavile i slike Trampa generisane veštačkom inteligencijom.



