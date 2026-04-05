U glavnom gradu brazilske države Mato Groso Do Sul dogodila se neobična scena.

Jedna ogromna riba privukla je veliku pažnju u Kampo Grandeu. Riba vrste pirarukua postala je prava senzacija nakon što je dospela usred Avenije Mato Groso, skočivši iz automobila u pokretu. Riba je transportovana iz ribnjaka na tradicionalni „Festival ribe“, koji se održava na glavnoj pijaci u Kampo Grandeu.

Prema rečima preduzetnika Adelma de Oliveire Juniora, vlasnika imanja na kojem riba živi, piraruku se nalazio u rezervoaru s vodom, ali je tokom transporta uspeo da pobegne. Snažna riba je pokidala mrežu kojom je pokriven rezervoar i iskočila napolje.

Zanimljivo je da riba piraruku može izvesno vreme da opstane van vode jer poseduje specifičan sistem disanja putem ribljeg mehura koji funkcioniše slično plućima, što je pomoglo da se izbegne tragičan ishod nakon pada. Uprkos šoku, riba nije povređena.

Nakon spašavanja sa asflata riba je prebačena u bazen na lokalnom „Festivalu ribe“. Nakon festivala riba će biti vraćena u svoj matični ribnjak u naselju Karanda Boske, gde živi sa još tri primerka iste vrste.