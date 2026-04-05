Opozicionar i predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović zakukao je na jednoj opozicionoj televiziji zbog poraza na lokalnim izborima koji su održani 29. marta, a zatim je ismejao svoje dojučerašnje saborce.

- Iskreno da vam kažem, ja nisam ni očekivao pobedu u bilo kojoj od ovih deset opština. Mene je posebno iznervirala podrška pojedinih stranaka opozicionoj studentskoj list u Aranđelovcu, a podržale su je stranke koje nemaju čak ni jednog čoveka u toj opštini - potkačio je Parandilović na ovaj način Srđana Milivojevića.

On je zatim opleo po okorelom opozicionaru Zdravku Ponošu i tajkunu Draganu Đilasu.

- Prosto nemaju ništa, onda stranačke centrale izdale saopštenje, mi dajemo bezrezervnu podršku i sve resurse. Niti imaju resurse, niti imaju podršku - eto kako blokader Miloš Parandilović govori o svojim dojučerašnjim saborcima.

