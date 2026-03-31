Proteklih dana su stanovnici Hamburga doživeli šok i nevericu.

Primećena je velika životinja koja se kretala kroz različite gradske četvrti i parkove. Divlji vuk je uočen u delovima grada Blankenese, Nienstedten i Othmarschen, u kom se nalaze dvorišta i školske površine.

A u ponedeljak uveče, u blizini prodavnice IKEA, u četvrti Altona, divlja zver je napala jednu ženu i nanela joj ozbiljne povrede. Ona je hitno prebačena u bolnicu, ali nije saopšteno o kakvim povredama je reč.

Policija je ubrzo intervenisala,. Vuk je skočio je u reku Alster i pokušao da pobegne, ali je uhvaćen pomoću omče, piše Welt.

Stručnjak za divlje životinje sa Tehničkog univerziteta u Drezdenu, Norman Stir, potvrdio je na osnovu video-snimaka i fotografijama da se zaista radi o vuku. Stručnjaci još navode da su ovakva viđenja retka, ali moguća, jer mladi vukovi često istražuju nove teritorije i mogu preći velike udaljenosti. Obično se vukovi u ovakvim situacijama, povlače pred ljudima. Ipak, u nekim slučajevima njihova znatiželja može dovesti do incidenata.

Vukovi su prvi put primećeni u Hamburgu 2013. godine, a njihova pojava je od tada zabeležena povremeno, uglavnom između marta i maja.