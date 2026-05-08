RTS1
05.55 Jutarnji program
10.35 Montevideo, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.10 Građanin
13.45 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Greh njene majke, serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Greh njene majke, serija
21.00 Novi početak
22.00 Stigni me ako znaš
22.50 Dnevnik
23.10 Kulturni dnevnik
23.25 Bitka za Midvej, igrani film
01.35 Građanin
Najava
Bitka za Midvej 23.25 RTS1
Maja 1942. godine, Japan ulaže ratne napore da proširi svoje teritorije na Pacifiku i ujedno spreči američke napade. Japanski sledeći cilj je ostrvo Midvej. Američka mornarica presreće japansku komunikaciju i delimično je dešifruje. Stekavši nekakvu ideju o namerama Japanaca, dva nosača aviona poslata su prema Midveju, gde će se odigrati jedna od prelomnih bitaka u Drugom svetskom ratu. Uloge: Čarlton Heston, Henri Fonda, Džejms Koburn, Toširo Mifune
RTS2
08.00 Dečji program
10.45 Ekologizacija
11.10 Prevaspitani
11.35 Obrazovno ogledalo
12.10 Dozvolite
12.40 Do detalja
14.10 Vremenska kapsula
14.00 Špijunka, film
16.05 Ženski raj, serija
17.10 Da nam nije
17.35 Vodič kroz budućnost: Švajcarski federalni institut za tehnologiju
18.05 Naučni intervju: Prof. fr Milica Radišić
18.35 Naučni portal
19.05 Lajmet
19.15 Festival na RTS (Kan 2025): „Niki“, film
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Čas anatomije
22.35 Studio znanja
23.35 Ljubav i krvoproliće, igrani film
Najava
Ljubav i krvoproliće 23.35 RTS2
Menadžerka Lu zaljubljuje se u ambicioznu bodibilderku Džeki koja je krenula u Las Vegas u potrazi za svojim snovima. Nastala ljubav rasplamsava nasilje, uvlačeći ih sve dublje u mrežu Luine kriminalne porodice. Uloge: Ana Barišnikov, Kirsten Stjuart, Dejv Franko.
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita –uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji proram
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Parker, igrani film
02.15 Na mestu zločina sa Mašanom
02.45 Velike oči, igrani film
Najava
Praktična žena 16.00 Prva
Kroz razgovore sa stručnjacima i javnim ličnostima, ali i sa običnim ljudima sa neobičnim pričama, „Praktična žena“ pruža toplinu, podršku i praktična rešenja za život.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Maks Stil, film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, serija
03.00 Na Lepom plavom Dunavu, igrani film
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
U Pelagijinom vencu su likovi međusobno isprepletani u poslovnim, rodbinskim, (ne) prijateljskim i komšijskim odnosima koji kreiraju njihove živote...
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.10 Moj grad
12.00 Bg 011 Dnevnik
12.40 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 Dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.10 Teleshop
16.40 Vaše zdravlje naša briga
17.10 Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom
17.40 Priča dana
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.55 TV Šopingmanija
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za Vas
00.15 Vesti
00.35 Priča dana
Najava
Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom 17.10 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori: Milena Tomović i Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Poaro, igrana serija
10.50 Biblijske priče
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Zapečaćene sudbine
11.35 Graditelji Novog Sada
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Feliks, igrana serija
13.00 Srpski ekran
13.30 Povratak na selo
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Drugačiji razgovori o prirodi
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Tv šifonjer
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Zbornica, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija
22.45 Sa druge strane
23.10 To su bili dani - TV kabare
00.02 Feliks, igrana serija
00.29 Knjiga je bolja
Najava
Lud, zbunjen, normalan 15.55 RTV1
Radnja serije prati Izeta, Faruka i Damira, tri generacije porodice Fazlinović. Oni žive u istom stanu, a svaki od njih je sa specifičnim generacijskim problemima.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Kroz vihor vremena
13.00 Vrata do vrata, igrana serija
14.10 Podvizi
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.00 Vrata do vrata, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 Kviz 1 na 1
02.41 Posle ručka
04.04 Aktuelnosti
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.55 Krunska 11, domaća igrana serija
07.50 Krunska 11, domaća igrana serija
08.50 Nije lako sa muškarcima, domaći film
10.35 Hitler poslednji dani, igrani film
13.25 Mali Budo, domaći film
15.10 Tatino obdanište, igrani film
16.50 Vazduh, veliki skok, igrani film
18.50 Džek Rajan regrut iz senke, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Onesvešćen, igrani film
23.50 Talentovani gospodin Ripli, igrani film
Najava
Onesvešćen 22.00 Superstar
Metu Konlinu sve ide nizbrdo otkad je izbačen iz policije. On želi da skine ljagu sa svog imena, a u borbi sa ličnim nedaćama glavna uzdanica mu je ćerka.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Nadrealna televizija, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Besa, serija
19.45 Nova u gradu, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Nadrealna televizija, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, serija
11.50 Ma nije on takav, igrani film
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Preživeti Beograd, serija
19.10 Metar moga sela
19.30 Vanga, serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
00.10 Biseri
UNA TV
09.25 Ljubavne veze
10.15 Esmeralda, igrana serija
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.10 Klopka, film
15.00 Una vesti
15.05 Rubi, serija
15.55 Ljubavne veze, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.25 Esmeralda
20.30 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Plan leta, film
00.15 Vatrena trka, igrani film
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije
11.00 Nije kraj, film
13.00 City Hype
14.00 Kafana na Balkanu, serija
15.00 Korak ispred sa Sandrom
16.00 Kolosalna mladost, film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Mahalske priče
23.00 Orlovi rano lete, igrani film
Cinemania
06.15 Psetar, film
07.55 Lolo, igrani film
10.05 Igračke iz budućnosti, igrani film
11.40 Maks Stil, film
13.20 Život među zvezdama, film
15.20 Samo životinje, igrani film
17.25 Lolo, igrani film
19.10 Izgubljen u Firenci, film
21.00 U četiri zida života, film
22.35 Zelena knjiga, igrani film
00.55 Dijamantski psi, igrani film
02.30 Vanzemaljska otmica, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.30 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Lukin glavni sastojak
13.00 Ukusi 2 generacije
14.00 Rik Stajn: Odiseja kroz Daleki istok - Božićni specijal
16.10 Markus Vering: Provansa, jednostavno
17.00 Pecite sa Akisom
17.30 Pecite sa Akisom
18.00 Donal Skijan: Kuvamo kod kuće
19.00 Lukin glavni sastojak
20.00 Put začina
Star Movies
00.15 Mreža, film
02.40 Soba panike, igrani film
04.30 Glumac, film
06.00 Mladi Rok, igrana serija
06.25 Bebe genijalci, igrani film
08.20 Bele ribe, film
10.40 Sedam godina na Tibetu, film
13.20 Banditi, film
15.50 Mrtva nevesta, igrani film
17.35 Praznik za kuma, igrani film
20.00 Bliskost, igrani film
22.15 Elizijum, igrani film
Star Life
06.00 Darma i Greg
07.35 911. Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
16.40 Darma i Greg
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Albert Nobs, igrani film
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
