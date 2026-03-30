RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Ulica lipa, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Lov i ribolov

13.50 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

15.55 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija

21.10 Potera, kviz

22.20 Na večeri kod

23.25 Dnevnik

23.20 Kulturni dnevnik

23.30 Šaputanje na jastuku, film

01.15 Tajne dugovečnosti: Zdravi iznutra

02.05 Dnevnik

02.40 Jedan dan

03.45 Potera, kviz

Najava

Šaputanje na jastuku 23.30 RTS1

U Njujorku, dekoraterka enterijera kao telefonskog „dvojnika“ ima kompozitora zavodnika, pa on uglavnom zauzima liniju flertujući sa svojim devojkama. Uloge: Rok Hadson, Doris Dej, Toni Rendal.

RTS2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Avanture Heti Feder

08.55 Čika Branin orfeum

09.05 Bontonovići

09.15 Restorančić zalogajčić

09.50 Radoznalci

10.10 Jezičke nedoumice

10.30 Anin svet

10.45 Savremni profil mladih

11.15 Lični kosmos

11.40 Arheootkrića

12.35 E-TV

13.00 Mesto za nas

13.30 Avangarda – jezik ludosti

14.00 Braća Bluz 2000, film

16.05 Ženski raj, serija

16.45 Od pigmenta do koncepta

17.20 Savremeni svetski pisci

17.50 Barkod 6

18.15 Džez klub

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, igrana serija

20.10 Tajne dugovečnosti

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Kreativni distrikt: Ema Bregović

22.10 Kavez za ptice, film

00.00 Bardo, serija

00.55 Generacija 5: Najjači ostaju – 45 godina karijere

02.00 Gorka osveta, igrana serija

02.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.55 Kreativni distrikt: Ema Bregović

03.25 Od pigmenta do koncepta

Najava

Kavez za ptice 22.10 RTS2

Dve žene beže u pustinju Novog Meksika ne bi li se izvukle iz kandži sekte. Obuzete strahom i paranojom, ne mogu da se otrgnu od utiska da im je vođa sekte za petama... Uloge: Malin Akerman, Lorenca Izo, Kris Mesina.

Pink

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.30 Odbačena, igrana serija

22.20 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 21.30 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

Pink

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Ćirilica Milomira Marića

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Glam i Drama

00.50 Ekskluziv

01.15 Eksploziv

01.45 Nećete verovati

02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domaća igrana serija

03.00 Pobednik

03.30 Pogodi cenu tačno

04.15 Praktična žena

Najava

Praktična žena 16.00 Pink

Kroz razgovore sa stručnjacima i javnim ličnostima, ali i sa običnim ljudima sa neobičnim pričama, „Praktična žena“ pruža toplinu, podršku i praktična rešenja za život.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Studio 7

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Ubistva uz reku, igrani film

00.15 Teorije zavera

02.15 7 dana: Horizont stvarnosti

Najava

Paramparčad 15.00 B92

Radnim danima na televiziji B92 u terminu od 15.00 na programu je turska hit serija "Paramparčad", koja je osvojila publiku i oborila sve rekorde gledanosti. Dve nesrećne sudbine se ukrštaju i povezuju dva potpuno različita sveta. S jedne strane je samohrana majka koja pokušava da obezbedi dobar život za svoju četrnaestogišnju ćerku. S druge strane je oženjen muškarac koji ima dvoje dece, dobar je otac, uspešan biznismen, ali nesrećan. Odlična glumačka ekipa predvođena je popularnim Erkanom Petekajomom kojeg gledaoci pamte kao čuvenog kapetana Alija iz serije „Kako vreme prolazi i višestruko nagrađivanom glumicom Nurgul Jesilčaj koju smo pratili u seriji "Ljubav i kazna".

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžije

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

20.50 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.50 Crvene ruže, igrana serija

00.40 Porodične tajne, igrana serija

01.25 Kviz 1 na 1

01.55 Radio Happy

04.25 Posle ručka

Najava

Ćirilica 20.50 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

Hype TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - gosti: Tamara Petrović, Nađa Tulić

09.30 Tajne vinove loze, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Sveštenikova deca, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Šašava planeta

15.00 Chit chat gost: Anita Keserović

16.00 Tajne vinove loze, igrana serija

17.00 Ja, Frankenštajn, igrani film

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 Opa šou, gosti: Milanče Radosavljević, Andrija Marković Aki, Svetislav Marković i Tatjana Tanja Petrović

23.30 Parisko odbrojavanje, igrani film

01.10 Tajne vinove loze, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Agroinfo

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.00 Velike vesti

22.35 Dokumentarni program

23.05 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Đinova i Fredova nemoguća emisija

13.00 Džejmi na Mediteranu

15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti

16.00 Kuvajte sa Kertisom

16.30 Prijatno

17.00 Kraljica čokolade

19.00 Đinova i Fredova nemoguća emisija

20.00 Tragom hrane: Južna Afrika

STAR LIFE

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Zamena, film

12.55 Bračne vode

14.45 Kako sam upoznala vašeg oca

15.15 Dadilja

16.40 Dadilja

17.05 Dobri doktor

18.00 Dobri doktor

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Uvod u anatomiju

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

06.50 Tajna operacija, igrani film

09.30 Pinokio, film

11.40 Slavna invazija medveda na Siciliju, film

13.10 Već mi nedostaješ, igrani film

15.10 Plivanje s muškarcima, igrani film

16.55 Tajna operacija, igrani film

18.50 Kukino bogatstvo, film

21.00 Ne brini neće on daleko stići, igrani film

23.05 Srećni princ, igrani film

SUPERSTAR

06.10 Nedelja, serija

07.05 Nedelja, serija

08.00 Salaš u Malom Ritu, film

10.05 Zimovanje u Jakobsfeldu, domaći film

12.00 Šerlok Holms, igrani film

14.10 Najbolji, film

16.10 Oni koji mi žele smrt, igrani film

17.55 Vojnici, film

19.25 Atentat, film

21.05 Pasjača, serija

22.00 Delta odred, igrani film

00.15 Gospodar prstenova: Družina prstena, film

PRVA PLUS

09.30 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.30 Andrija i Anđelka, serija

13.55 MasterChef Srbija

15.05 Popadija

16.15 Hotel, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

18.00 Urgentni centar, serija

18.50 Ubice mog oca, serija

19.45 Ponovno okupljanje, igrani film

21.45 Andrija i Anđelka, serija

22.15 Hotel, serija

Blic TV

06.20 Blic uživo

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Scena

12.35 Balkanskom ulicom

13.55 Državni službenik, igrana serija

14.40 Zabranjeno voće, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Scena

18.20 Nije srpski ćutati

19.05 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.10 Nije srpski ćutati

23.55 Scena

00.15 Kalkanski krugovi, igrana serija

01.05 Jorgovani, igrani film

02.25 Na terapiji

03.20 Metar moga sela

03.50 Kalkanski krugovi, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Kadrovi vremena: Dekade

11.00 Presek plus

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Građa NIN

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Proces

23:00 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening