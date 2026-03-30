RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Ulica lipa, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Lov i ribolov
13.50 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
15.55 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
21.10 Potera, kviz
22.20 Na večeri kod
23.25 Dnevnik
23.20 Kulturni dnevnik
23.30 Šaputanje na jastuku, film
01.15 Tajne dugovečnosti: Zdravi iznutra
02.05 Dnevnik
02.40 Jedan dan
03.45 Potera, kviz
Najava
Šaputanje na jastuku 23.30 RTS1
U Njujorku, dekoraterka enterijera kao telefonskog „dvojnika“ ima kompozitora zavodnika, pa on uglavnom zauzima liniju flertujući sa svojim devojkama. Uloge: Rok Hadson, Doris Dej, Toni Rendal.
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Avanture Heti Feder
08.55 Čika Branin orfeum
09.05 Bontonovići
09.15 Restorančić zalogajčić
09.50 Radoznalci
10.10 Jezičke nedoumice
10.30 Anin svet
10.45 Savremni profil mladih
11.15 Lični kosmos
11.40 Arheootkrića
12.35 E-TV
13.00 Mesto za nas
13.30 Avangarda – jezik ludosti
14.00 Braća Bluz 2000, film
16.05 Ženski raj, serija
16.45 Od pigmenta do koncepta
17.20 Savremeni svetski pisci
17.50 Barkod 6
18.15 Džez klub
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Gorka osveta, igrana serija
20.10 Tajne dugovečnosti
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Kreativni distrikt: Ema Bregović
22.10 Kavez za ptice, film
00.00 Bardo, serija
00.55 Generacija 5: Najjači ostaju – 45 godina karijere
02.00 Gorka osveta, igrana serija
02.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.55 Kreativni distrikt: Ema Bregović
03.25 Od pigmenta do koncepta
Najava
Kavez za ptice 22.10 RTS2
Dve žene beže u pustinju Novog Meksika ne bi li se izvukle iz kandži sekte. Obuzete strahom i paranojom, ne mogu da se otrgnu od utiska da im je vođa sekte za petama... Uloge: Malin Akerman, Lorenca Izo, Kris Mesina.
Pink
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.30 Odbačena, igrana serija
22.20 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 21.30 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
Pink
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domaća igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno
04.15 Praktična žena
Najava
Praktična žena 16.00 Pink
Kroz razgovore sa stručnjacima i javnim ličnostima, ali i sa običnim ljudima sa neobičnim pričama, „Praktična žena“ pruža toplinu, podršku i praktična rešenja za život.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Studio 7
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Ubistva uz reku, igrani film
00.15 Teorije zavera
02.15 7 dana: Horizont stvarnosti
Najava
Paramparčad 15.00 B92
Radnim danima na televiziji B92 u terminu od 15.00 na programu je turska hit serija "Paramparčad", koja je osvojila publiku i oborila sve rekorde gledanosti. Dve nesrećne sudbine se ukrštaju i povezuju dva potpuno različita sveta. S jedne strane je samohrana majka koja pokušava da obezbedi dobar život za svoju četrnaestogišnju ćerku. S druge strane je oženjen muškarac koji ima dvoje dece, dobar je otac, uspešan biznismen, ali nesrećan. Odlična glumačka ekipa predvođena je popularnim Erkanom Petekajomom kojeg gledaoci pamte kao čuvenog kapetana Alija iz serije „Kako vreme prolazi i višestruko nagrađivanom glumicom Nurgul Jesilčaj koju smo pratili u seriji "Ljubav i kazna".
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžije
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
20.50 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.50 Crvene ruže, igrana serija
00.40 Porodične tajne, igrana serija
01.25 Kviz 1 na 1
01.55 Radio Happy
04.25 Posle ručka
Najava
Ćirilica 20.50 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
Hype TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - gosti: Tamara Petrović, Nađa Tulić
09.30 Tajne vinove loze, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Sveštenikova deca, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Šašava planeta
15.00 Chit chat gost: Anita Keserović
16.00 Tajne vinove loze, igrana serija
17.00 Ja, Frankenštajn, igrani film
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Opa šou, gosti: Milanče Radosavljević, Andrija Marković Aki, Svetislav Marković i Tatjana Tanja Petrović
23.30 Parisko odbrojavanje, igrani film
01.10 Tajne vinove loze, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Agroinfo
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.00 Velike vesti
22.35 Dokumentarni program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Đinova i Fredova nemoguća emisija
13.00 Džejmi na Mediteranu
15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti
16.00 Kuvajte sa Kertisom
16.30 Prijatno
17.00 Kraljica čokolade
19.00 Đinova i Fredova nemoguća emisija
20.00 Tragom hrane: Južna Afrika
STAR LIFE
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Zamena, film
12.55 Bračne vode
14.45 Kako sam upoznala vašeg oca
15.15 Dadilja
16.40 Dadilja
17.05 Dobri doktor
18.00 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
06.50 Tajna operacija, igrani film
09.30 Pinokio, film
11.40 Slavna invazija medveda na Siciliju, film
13.10 Već mi nedostaješ, igrani film
15.10 Plivanje s muškarcima, igrani film
16.55 Tajna operacija, igrani film
18.50 Kukino bogatstvo, film
21.00 Ne brini neće on daleko stići, igrani film
23.05 Srećni princ, igrani film
SUPERSTAR
06.10 Nedelja, serija
07.05 Nedelja, serija
08.00 Salaš u Malom Ritu, film
10.05 Zimovanje u Jakobsfeldu, domaći film
12.00 Šerlok Holms, igrani film
14.10 Najbolji, film
16.10 Oni koji mi žele smrt, igrani film
17.55 Vojnici, film
19.25 Atentat, film
21.05 Pasjača, serija
22.00 Delta odred, igrani film
00.15 Gospodar prstenova: Družina prstena, film
PRVA PLUS
09.30 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.30 Andrija i Anđelka, serija
13.55 MasterChef Srbija
15.05 Popadija
16.15 Hotel, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
18.00 Urgentni centar, serija
18.50 Ubice mog oca, serija
19.45 Ponovno okupljanje, igrani film
21.45 Andrija i Anđelka, serija
22.15 Hotel, serija
Blic TV
06.20 Blic uživo
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Scena
12.35 Balkanskom ulicom
13.55 Državni službenik, igrana serija
14.40 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Scena
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.10 Nije srpski ćutati
23.55 Scena
00.15 Kalkanski krugovi, igrana serija
01.05 Jorgovani, igrani film
02.25 Na terapiji
03.20 Metar moga sela
03.50 Kalkanski krugovi, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Kadrovi vremena: Dekade
11.00 Presek plus
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Građa NIN
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23:00 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
Komentari (0)