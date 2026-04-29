Maj mnogima donosi lakšu energiju, više druženja i spontanih susreta, ali za neke horoskopske znakove ovaj period može biti posebno uzbudljiv na ljubavnom planu. Iako ljubav ne dolazi po rasporedu, pojedini znakovi bi mogli biti otvoreniji nego inače za emocije, flert i iznenadne romantične priče.

Bik

Bikovi u maju zrače posebnom energijom. Njihov je period, pa ne čudi što će privlačiti pažnju gde god da se pojave. Mogu upoznati osobu koja im donosi osećaj sigurnosti, ali i onu iskru koja pokreće emocije. Za Bikove, koji inače ne žure, ovo može biti početak nežne, ali duboke ljubavi.

Lav

Lavovi će biti raspoloženi za izlaske i nova poznanstva, a baš u takvim opuštenim situacijama može se roditi nešto neočekivano. Privući će ih neko ko zna da im posveti pažnju i pokaže iskreno interesovanje. Iako vole velike geste, ovog puta bi ih mogla osvojiti jednostavnost i autentičnost.

Ribe

Ribe će biti posebno emotivne i intuitivne. Lako će prepoznati osobu sa kojom osećaju snažnu povezanost, gotovo kao da se već dugo poznaju. Ipak, za njih će biti važno da ne idealizuju previše, već da obrate pažnju na konkretne postupke.

Za ova tri znaka, maj može doneti leptiriće u stomaku, neočekivane poruke i susrete koji menjaju raspoloženje u trenutku. Ljubav možda neće biti planirana — ali upravo zato može biti još uzbudljivija.