Dvadesetčetvorogodišnjakinja je ostala šokirana nakon što je otkrila da joj roditelji tajno prate kretanje četiri godine nakon što se odselila od kuće.

Devojka je podelila svoj bes i razočaranje u onlajn objavi.

U objavi na Reditu ona je objasnila kako je do otkrića došlo tokom razgovora sa majkom o okolnostima njenog razvoda.

„Usred celog haosa, moja majka jmi je rekla da je 2022. godine stavila uređaj za praćenje u moj automobil. Rekla je da je 'samo želela da se uveri da sam bezbedno stigla' nakon što se odselim i dok budem vozila“, napisala je.

„Bila sam besna. I još uvek sam besna“, istakla je.

Devojka ne može da pređe preko toga

Njena majka je rekla da će njena ćerka jednog dana sve razumeti kada bude imala svoju decu i da bi ponovo učinila isto. Devojčin brat, koji i sam ima dvoje dece, složio se sa majkom.

Sama devojka još uvek ne može da pređe preko toga, prenosi Newsweek.

„Smatram da je to ludo i ozbiljno narušavanje moje privatnosti“, napisala je dvadesetčetvorogodišnjakinja. „Osećam da me nisu poštovali kada sam se odselila i da su se 'uveravali da sam bezbedna' na potpuno pogrešan način. Ne mislim da se briga za voljene pokazuje bukvalnim špijuniranjem“, dodala je.

Ljudi na mrežama su stali na njenu stranu

Korisnici Redita su u ogromnoj većini stali na stranu autora objave. „Uopšte ne preterujete. Koristim ErTag da pratim petogodišnju ćerku kada smo na odmoru, za svaki slučaj da se razdvojimo. U redu je za petogodišnjakinju, ali ne i za dvadesetpetogodišnjakinju!“, napisao je jedan komentator.

Drugi korisnik se složio, dodajući: „To je iskreno bolesno. Deljenje lokacije je upravo to - deljenje. Ja sam roditelj tri devojčice i nikada ne bih pomislila na tako nešto. Da su rekli - pozovi nas kada stigneš, to bi bilo u redu, ali da tajno sakriju uređaj za praćenje u autu odraslog deteta? To je apsolutno preterano.“