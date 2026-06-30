Kako je navedeno na berzama u 9.00 časova, indeski DAX, MOEX, CAC i FTSE su u blagom minusu.

Evropski fjučersi gasa za jul su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 51 evro za megavat-sat ili 505 evra za 1.000 kubnih metara.

Vrednost evra u odnosu na dolar danas iznosi 1,14 dolara. Cena zlata je porasla na 4.047,70 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,74 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones), S&P 500 iNasdak (Nasdaq) su u porastu za oko jedan odsto od jutros.

Kineski berzanski indeks Hang Seng (Hong Kong) je u blagom plusu, uz rast akcija iz tehnološkog i finansijskog sektora, kao i Shanghai Shenzhen CSI 300 koji je isto u porastu.

"Neću tolerisati visoke marže!"

Podsetimo, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas naftne kompanije da odmah snize cene benzina i upozorio da će biti "velikih problema" ako to ne učine.

"Naftne kompanije moraju odmah da snize cene", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social, navodeći da bi cena trebalo da bude oko 2,50 dolara po galonu, preneo je Rojters.

Tramp je poručio da neće tolerisati, kako je naveo, "nezakonito održavanje visokih cena".

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