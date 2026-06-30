U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7 časova dogodila na putu Ruma–Irig, jedan vozač kamiona je poginuo, dok je drugi zadobio teške i po život opasne povrede.

Prema prvim informacijama, nakon sudara dva kamiona, jedno teretno vozilo se zapalilo, a vozač koji je bio u kabini ostao je zarobljen i nastradao u požaru.

Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe koje su uspele da ugase vatru i izvuku vozača iz drugog kamiona. On je u teškom stanju, životno ugrožen, predat ekipi Hitne pomoći.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen i preusmeren zbog intervencije nadležnih službi.

Policija radi na utvrđivanju tačnih okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Blic