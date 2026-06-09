Urošu G. (25) osumnjičen je da je 3. juna na Savskom vencu na podmukao način lišio života S.P. (92) nalazi se na specijalnom psihijatrijskom veštačenju.

Sumnja se da je Uroš G. 3. juna oko 7.00 časova došao do šupe koja se nalazi u neposrednoj blizini lica mesta, odakle je uzeo jednu tesarsku sekiru, nakon čega je sa sekirom u ruci otišao ka stanu broj 5 na toj adresi gde je u dnevnoj sobi, na krevetu zatekao S.P. a u ležećem položaju, koji je spavao i nije mogao da pruži otpor.

Potom je osumnjičeni sekirom zadao povrede S.P. u predelu glave, usled kojih udaraca je on preminuo na licu mesta, dok je osumnjičeni krenuo da se udaljava, ali je u neposrednoj blizini lica mesta lišen slobode od strane policijskih službenika.

Uroš ga iako nije saslušan određen je pritvorda ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

Osumnjičeni nije saslušan pred javnim tužiocem, jer je nalazom veštaka utvrđeno da nije procesno sposoban da iznese svoju odbranu, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Sumnja se da je Uroš G. 3. juna oko 7.00 časova došao do šupe koja se nalazi u neposrednoj blizini lica mesta, odakle je uzeo jednu tesarsku sekiru, nakon čega je sa sekirom u ruci otišao ka stanu broj 5 na toj adresi gde je u dnevnoj sobi, na krevetu zatekao S.P. a u ležećem položaju, koji je spavao i nije mogao da pruži otpor.

Potom je osumnjičeni sekirom zadao povrede S.P. u predelu glave, usled kojih udaraca je on preminuo na licu mesta, dok je osumnjičeni krenuo da se udaljava, ali je u neposrednoj blizini lica mesta lišen slobode od strane policijskih službenika.

Komšije navode da su od istražitelja čule da se zločin dogodio pred zoru, a da je otkriven tek kada je Uroš upao u susedni objekat, odnosno u stan njihove komšinice.

– Da je Toza mrtav saznali smo tek po dolasku policije. U prvi mah smo mislili da je preminuo prirodnom smrću, ali kada su inspektori izneli sekiru i naslonili je na zid, pitali smo šta se dogodilo. Kratko su nam rekli da je ubijen i da se sumnja da se zločin dogodio pred zoru – pričaju komšinice.

Prema njihovim rečima, tek kasnije su saznale da je zbog ubistva uhapšen Tozin unuk.

– Sada, kada vratimo film, Uroša smo danima viđali kako se vrzma po kraju. U prvom trenutku ga nismo prepoznali, ali kada se pojavio njegov otac, shvatile smo o kome je reč. Nesrećni čovek je govorio da je i sam primetio da se Uroš poslednjih dana čudno ponašao i da nije imao predstavu da se stalno kreće po ovom kraju. Tada smo saznale da je, navodno, prethodno iz jedne šupe uzeo sekiru, pa pred zoru upao kod Toze - pričaju komšinice

Komšije ističu da dodatnu misteriju predstavlja datum kada se ubistvo dogodilo.

– Jelena, tako se zvala Uroševa baka i Tozina bivša supruga. Svi smo je poznavali. Preminula je pre desetak godina, ali je Toza svake godine 3. juna odlazio na njen grob jer joj je tada bio rođendan. Upravo zbog toga mislimo da oko ovog ubistva ima mnogo nejasnoća. Zbog datuma kada se dogodilo ljudi ovde postavljaju razna pitanja – pričaju komšinice.

Za oca osumnjičenog imaju samo reči hvale.

– To je divan čovek. Redovno je obilazio Tozu, popravljao mu stvari po kući, krečio, pomagao mu kad god je bilo potrebno. Uvek mu se nalazio pri ruci. Toza je bio slabovid, vid mu je bio oštećen gotovo 90 odsto i često mu je bila potrebna pomoć – kažu komšinice.

Komšije tvrde da su priče o neobičnom ponašanju osumnjičenog postojale i ranije.

– Toza i Jelena vodili su Uroša u selo kod Leskovca. Još tada se pričalo da se čudno ponaša i da je bio veoma nemiran. Ljudi su govorili da mu se izraz lica naglo menjao. Koliko smo čule, Uroš je nedavno postao otac. Navodno je nakon rođenja deteta imao određene psihičke probleme i, kako se priča, bio je lečen u jednoj psihijatrijskoj ustanovi – tvrde komšinice.