Srpski državljanin (40) ubijen je u nedelju oko 21 sat u Barseloni, kada je ubica u njega ispalio nekoliko hitaca nasred ulice. Zločin se povezuje s obračunima narko-dilera.

Pucnjava se dogodila u dvorištu stambene zgrade u Ulici Karer de la Minerija, u oblasti Zona Franka u Barseloni.

Kako kažu očevici za lokalne medije, muškarac obučen u crno prišao je Srbinu i nekoliko puta mu pucao u leđa, a zatim pobegao.

Kako se vidi i na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, prolaznici su odmah dotrčali Srbinu u pomoć, pa su čak započeli reanimaciju dok je on ležao u lokvi krvi.

Lekari Hitne pomoći nastavili su oživljavanje, ali ranjenom muškarcu nije bilo spasa.

Napadača su svedoci opisali kao visokog i snažne građe, starog oko 30 godina.

Katalonska policija pokrenula je istragu kako bi razjasnila činjenice. Iste večeri pokrenuta je i potraga u tom području kako bi se pronašao ubica, ali bez uspeha.

Tokom istrage bi trebalo da bude utvrđeno gde je ubijeni živeo u Barseloni, kao i s kim je održavao kontakte.

Prema nezvaničnim informacijama, lokalni istražitelji ovaj zločin povezuju sa ratom narko-klanova.

Kako pišu španski mediji, jedan pravac istrage usmeren je ka balkanskim klanovima.

Stanovnici su za ovaj medij rekli da su čuli rafal, a zatim videli mnogo ljudi kako trče. Kada su uspeli da saznaju šta se dogodilo, videli su čoveka kako leži na zemlji sa povredama.

Katalonska policija (Mosos d'Esquadra) rasporedila je jedinice ARRO (Grupa za brzo reagovanje i operacije) i Mobilne brigade u to područje kako bi pojačala bezbednost na ovoj lokaciji u industrijskom parku Zona Franka, u Ulici Karer de la Minerija, gde je pre samo nekoliko nedelja još jedan čovek ubijen iz vatrenog oružja.