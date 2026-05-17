- Predsednik Alijev i ja smo potvrdili naše prijateljstvo, mi se podržavamo već godinama na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo o situaciji u Iranu, Azerbejdžan se, kao što znate, graniči sa Iranom, i osetili su sve što se zbiva, ali zahvaljujući mudroj politici Alijeva zadržali su mir i stabilnost - kazao je predsednik Vučić.

- Privodimo kraju i biće uskoropotpisan ugovor o izgradnji gasne elektrane u blizini Niša... Dogovorili smo kako i na koji način da korisitmo, koji su izvori gasa, to je ogroman kapacitet za našu privredu i značiće nam mnogo - objasnio je šef države

Dodao je da veruje da je to početak jedne veće saradnje.

- Videli ste da su na sastanku bile brojne kompanije iz različitih oblasti. Mi smo ih zamolili da pogledaju stvari u Srbiji ponudli smo banje koje su propadale decenijama, da zapsole ljude da imaju subvencije i mislim da smo mi čak preuzeli kontrou nad Crnim vrhom i to je mesto gde se već 30 godina nešto radi i idealan je prilika da se novi investitor pronađe - rekao je Vučić.

Potrebno je da se nešto uradi da se privuku turisti iz celog sveta, dodao je predsednik i dodao da je do sada realizovano pet letova za Baku i da je popunjenost bila neverovatna, preko 80%.

- Naši ljudi mogu mnogo da vide, nauče i uživaju u Azerbejdžanu. Ako dođu neka posete Baku otvoriće im e novi vidici,ali i poslovne prilike. Ugostićemo uskoro veliku delegaciju iz Azerbejdžana i biće razgovora ne samo u oblasti energetike - istakao je Vučić te pomenuo saradnju u vojno-tehnološkoj oblasti.

Kako kaže biće uvećana i trgovisnska razmena, te da zemlje u tom delu sveta predstavljaju priliku za napredak.

- Srbija će do godine biri najbrža rastuća ekonomija u Evropi, ove ćemo biti među prvih pet - kazao je on.