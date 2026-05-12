M. P. (67) sumnjiči se da je jutros, nakon žestoke svađe, svom suprugu Z. P. (76) drveni predmet zarila direktno u srce, usmrtivši ga na licu mesta, piše Telegraf.

Komšije koje su čule buku pozvale su policiju. Kako su vrata stana bila blindirana, policija je unutra ušla tek uz pomoć vatrogasaca koji su razvalili ulaz.

Muškarac je ležao nepomičan sa smrtonosnom ranom u predelu grudi, navodi pomenuti portal.

Osumnjičena M. P. je odmah uhapšena i pod jakom policijskom pratnjom izvedena iz zgrade. Drveni predmet kojim je izvršen zločin pronađen je u stanu i poslat je na veštačenje.

Ispred zgrade se i dalje nalaze vozila Hitne pomoći i policije, a uviđaj dežurnog tužioca je u toku. Policija i forenzičari iznose dokaze iz stana u kojem je ubijen Z. P. Očekuje se da će njegovo telo uskoro biti transportovano na Institut za sudsku medicinu.

Svedočenja komšija

Komšije su rekle da se jutros čula jeziva buka, vriska i tupi udarci.

"Znali smo da su imali razmirice, ali da će žena od 67 godina da mu presudi na ovakav način, to niko nije mogao da sanja", rekao je jedan od stanara za pomenuti portal.

