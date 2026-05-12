Podgoričanin Aleksandar Aco Šaković pobegao je iz porodične kuće u naselju Zagorič kada je policija došla da ga sprovede na izdržavanje zatvorske kazne u UIKS Spuž, a za njim je u međuvremenu raspisana nacionalna poternica.

Kako prenosi Portal Adria, potraga za Šakovićem traje već nekoliko dana.

Prema nezvaničnim informacijama, Šaković je po dolasku policije iz porodične kuće prešao u susedni objekat, koji pripada njegovom bratu, odakle je potom pobegao motorom.

Šaković se u policijskim evidencijama vodi kao bezbednosno interesantno lice, a pravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam meseci zbog krivičnih dela falsifikovanje službene isprave i overavanje neistinitog sadržaja.

Uprava policije raspisala nacionalnu poternicu

- Osnovni sud u Podgorici doneo je naredbu za raspisivanje poternice za Aleksandrom Šakovićem, nakon čega je Uprava policije raspisala nacionalnu poternicu - potvrdila je za portal Adria savjetnica za odnose s javnošću Osnovnog suda u Podgorici Nađa Pešić.

Šaković je zbog sumnje da je počinio krivična dela za koja je kasnije osuđen uhapšen početkom aprila 2023. godine. Njegov branilac, advokat Damir Lekić, tada je tvrdio da je Šaković krenuo da se preda policiji.

Šaković je ranije boravio u istražnom zatvoru u Spužu i 2018. godine, zbog sumnje da je krajem oktobra 2017. u dvorištu Osnovne škole "Branko Božović" u Podgorici zlostavljao jednog učenika.

