Silvana Armenulić preminula je u saobraćajnoj nesreći davne 1976. godine, ali njena privatnost i dan danas intrigira javnost. Jedna od epizoda njenog burnog života, bila je sukob sa ljubavnicom njenog supruga Radmila Armenulića.

Radilo se o poštanskoj službenici Leposavi Jankov kojoj je Silvana, kako se navodilo, nanela teške telesne povrede, a sada se na društvenim mrežama šeruje isečak iz novina koji sadrži i fotografiju Leposave.

– Silvana je presrela muža i njegovu prijateljicu dok su bili u njegovim kolima. Pratila ih je jedno vreme, a zatim naletela na muževljev automobil sopstvenim kolima i zaustavila ih. Razjarena Silvana istrčala je iz automobila, iz kola je izvukla muževljevu prijateljicu Leposavu Jankov i tako je 'propustila kroz ruke' da je nesrećna žena zadobila teške povrede kičme, od kojih se i danas leči – pisalo se tada.

– Ne volim da spominjem ime te žene koja pokušava da se reklamira napadajući mene. Zar joj nije dosta što je tri i po godine ulazila u moju kuću.Ja na koncert, ona u stan. Htela je i dete da mi uzme – govorila je Silvana.

Sutradan u bolnici "Dragiša Mišović" Leposava Jankov je dobila uverenje o teškim telesnim povredama, tačnije o povredi dva vratna pršljena.