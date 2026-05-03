Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim radom, rasvetlili su razbojništvo izvršeno pre tri dana i uhapsili A. D. (41) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je na ulici, u blizini centra Subotice, fizički napao šezdesetogodišnju sugrađanku i uzeo joj torbu sa novcem, saopštila je danas Policijska uprava u Subotici.

Povređena žena je zbrinuta u subotičkoj bolnici.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Dan ranije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice u Bujanovcu, uhapsili su M. Z. (65) državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teška krađa.

On se sumnjiči da je od 29. aprila do 1. maja ove godine, razvalio kase i ukrao novac iz četiri džamije na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice.

Prilikom pregleda kod M. Z. je pronađen nož i elektrošoker, pa je protiv njega podneta i prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.