Bila je poznata u celom svetu, naročito u Evropi! Muškarci su je obožavali, a žene su joj se divile i svi su želeli da budu kao ona. Međutim, njena tragična smrt šokira i sto godina kasnije.

Reč je o Isidori Dankan! Velikoj i poznatoj plesačici i koreografkinji, koja je došla iz SAD, a više je zapravo bila poznata u Evropi.

Njen ples i izgled obožavali su milioni, a pošto je više bila obožavana u Evropi nego u rodnoj Americi, ona se preselila u Pariz 1900 - te godine.

Rođena je 27. maja 1877 godine u San Francisku u Kaliforniji, a najlepše i najuspšenije godine života provela u Francuskoj.

Bila je kultna luičnost, ples je ono što je činilo njeno biće, a jedno vreme je čak bila udata za čuvenog ruskog pisca Sergeja Aleksandroviča Jesenjina.

Plesala je bosa, u laganim tunikama inspirisanim starogrčkim kipovima na koje je i podsećala svojim izgledom.

Bila je velika feministkinja i komunistkinja, a o njoj su snimani i filmovi.

Nažalost njena lepota, elegancija, stigl i ples pali su u drugi plan zbog njene smrti. Danas ljudi više pamte njenu tragediju.

Preminula je tragično, kada joj se tokom vožnje u „Bugatiju“ dugi crveni šal upleo u točak vozila i ugušio je. Nesreća se dogodila u Nici na jugu Francuske 1927. godine



Da stvar bude još tragičnija i njena oba deteta su stradala u saobraćajnoj nesreći. Tačnije nadživela je svoju decu, koja su automobuilom uletela u Senu i udavila se.



