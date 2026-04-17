Piše: Mihajlo Žilović

Nemanja nije bio samo žrtva udesa, već je, prema prvim informacijama, glavni osumnjičeni za zversko ubistvo meštanina Uglješe T. (58), koje je počinio svega nekoliko sati pre nego što je i sam otišao u smrt.

Nemanjina sestra od tetke Tijana ističe da se on godinama borio da sačuva decu, ali na pogrešan način.

- Trudio se na sve načine da vrati dete iz Zvečanske, a njegova žena Biljana se jednako trudila da ga spreči. Drugo dete je čim ga je rodila dato u hraniteljsku porodicu. Ona ukupno ima troje dece, a od suda je dobila odluku kojom je doživotno lišena roditeljskog prava.

Tijana se priseća i kako je Biljana prvi put kročila na njihov prag.

- Biljana je izbačena iz kuće u kojoj je prethodno živela i lutala je po selu sa kesama. Čula je za Nemanju i došla na vrata da pita može li da ostane bar da čisti kuću dok se ne snađe. Nemanja ju je, kao naivan i mlad dečko, primio. Spolja je izgledala normalno, ali je bila čudna. Ležala je šest meseci u bolnici „Laza Lazarević“. Sada ide okolo sa tim papirima, maše njima i tvrdi da može da uradi šta god želi, jer pravno ne može da odgovara. To su opasni napadi histerije. Pet godina je manipulisala njim, smršao je dvadeset kilograma. Kad god bi se posvađala s njim, govorila bi da ide kod Uglješe - kazala je ona.